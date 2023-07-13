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Crime na Espanha

Vini Jr diz em depoimento que sofreu racismo por ser negro e importante

O depoimento em questão trata do fato ocorrido em 5 de fevereiro, na partida entre Real Madrid e Mallorca e o atleta deve prestar novas declarações em breve

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 11:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2023 às 11:10
Vini Jr marcou dois gols na drande final do Mundial e foi fundamental para o título do Real Madrid
Vini Jr em partida do Mundial de Clubes com o Real Madrid Crédito: Fifa/Divulgação
O jornal "El Mundo", da Espanha, teve acesso a um depoimento prestado por Vini Jr. sobre um caso de racismo sofrido por ele.
O depoimento em questão foi dado por Vini Jr. no dia 4 de abril e se refere às ofensas racistas sofridas por ele no jogo entre Mallorca e Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, disputado em 5 de fevereiro.
No relato, Vini Jr. diz acreditar que os insultos racistas vieram pelo fato de ser um jogador importante do Real Madrid e por ser negro. O jogador brasileiro também afirmou que não abriria mão de receber uma indenização pelo caso.
Na última fala que consta no vídeo, Vini Jr. diz que os insultos vêm de 'gente branca' e cita o contexto histórico para falar sobre racismo.
"Sim, [os insultos vêm] de gente branca, não de gente negra. Não se pode fazer isso às pessoas negras, que foram muito afetadas por isso na história da humanidade", disse o jogador.
O caso em questão não leva em consideração outras denúncias de racismo contra Vini Jr. O jogador brasileiro deve prestar novo depoimento em breve, mas sobre as ofensas sofridas na partida contra o Valencia.

Racismo em Mallorca

Durante a partida, um torcedor do Mallorca, de 21 anos, foi flagrado chamando Vini Jr. de "macaco". Após o acontecido, La Liga abriu uma denúncia junto ao Tribunal de Palma, que passou a investigar o caso e colher os depoimentos.
O torcedor, inicialmente, foi multado em 4 mil euros (cerca de R$ 22 mil). O Mallorca, por sua vez, proibiu que o homem frequente jogos do clube. Antes de ser identificado, ele chegou a ir em um outro jogo e foi visto ofendendo Chukwueze, do Villarreal.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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