Vini Jr diz em depoimento que sofreu racismo por ser negro e importante

Vini Jr em partida do Mundial de Clubes com o Real Madrid Crédito: Fifa/Divulgação

O jornal "El Mundo", da Espanha, teve acesso a um depoimento prestado por Vini Jr. sobre um caso de racismo sofrido por ele.

O depoimento em questão foi dado por Vini Jr. no dia 4 de abril e se refere às ofensas racistas sofridas por ele no jogo entre Mallorca e Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, disputado em 5 de fevereiro.

No relato, Vini Jr. diz acreditar que os insultos racistas vieram pelo fato de ser um jogador importante do Real Madrid e por ser negro. O jogador brasileiro também afirmou que não abriria mão de receber uma indenização pelo caso.

Na última fala que consta no vídeo, Vini Jr. diz que os insultos vêm de 'gente branca' e cita o contexto histórico para falar sobre racismo.

"Sim, [os insultos vêm] de gente branca, não de gente negra. Não se pode fazer isso às pessoas negras, que foram muito afetadas por isso na história da humanidade", disse o jogador.

O caso em questão não leva em consideração outras denúncias de racismo contra Vini Jr. O jogador brasileiro deve prestar novo depoimento em breve, mas sobre as ofensas sofridas na partida contra o Valencia.

Racismo em Mallorca

Durante a partida, um torcedor do Mallorca, de 21 anos, foi flagrado chamando Vini Jr. de "macaco". Após o acontecido, La Liga abriu uma denúncia junto ao Tribunal de Palma, que passou a investigar o caso e colher os depoimentos.