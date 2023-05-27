Caso Vini Jr.: não pode haver demora na punição dos racistas

Vini Jr marcou dois gols na drande final do Mundial e foi fundamental para o título do Real Madrid Crédito: Fifa/Divulgação

O craque brasileiro Vini Jr., do Real Madri foi, novamente, vítima de ataques racistas proferidos pela torcida do time adversário. A partida terminou 1 x 0 para o Valencia, mas, na minha visão, não houve vencedor. Na verdade, o mundo do esporte perdeu com mais uma inaceitável manifestação de racismo contra um atleta negro.

Não é a primeira vez que Vini Jr. sofre com esse tipo de ataque. É a décima vez que ofensas raciais são dirigidas ao jogador de futebol. Desta vez, a exemplo de outras tantas, a torcida cantou músicas em que o craque brasileiro foi chamado de macaco. Atitudes como essa não são e não podem ser encaradas como normais, toleráveis ou inofensivas.

Não se pode acreditar que, por se estar em um estádio de futebol, toda e qualquer postura é aceitável. Infelizmente, no entanto, o comportamento da La Liga (a organizadora do campeonato espanhol) é extremamente complacente e acaba por incentivar esse tipo de manifestação criminosa.

O primeiro ataque desse tipo contra Vini Jr. aconteceu em 24/10/2021, num jogo entre Real Madri e Barcelona. O caso chegou a ser denunciado às autoridades espanholas, mas foi arquivado, já que o torcedor que proferiu os ataques não foi identificado.

Em 14/03/2022, outro ataque ao jogador. Dessa vez, as autoridades arquivaram o caso afirmando não terem constatado crime de ódio. No terceiro episódio, ocorrido em 18/09/2022, num jogo entre Real Madri e Atlético de Madri, as autoridades que investigaram os fatos chegaram a afirmar que os insultos ocorreram dentro da normalidade da rivalidade esportiva e que as agressões racistas duraram apenas “alguns segundos”. Na mesma semana o presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, Pedro Bravo, afirmou que Vini Jr. precisava deixar de fazer “macaquices”. Disse ainda, que ele precisava “respeitar o rival e se quisesse dançar que fosse ao sambódromo no Brasil”.

No dia 26/01/2023, criminosos travestidos de torcedores praticaram o que talvez seja o pior e mais abominável ataque racista a Vini Jr. Um boneco com a camisa do jogador foi pendurado com uma corda em uma ponte, simulando o enforcamento do atleta. A ação, digna de membros da organização racista americana Ku Klux Klan, chama a atenção pela representação da violência agregada à manifestação racista.

Em junho de 2005, portanto, há quase 20 anos, Nelson Mandela disse uma de suas mais célebres frases: “Ninguém nasce odiando outra pessoa por sua cor da pele, sua origem ou sua religião. As pessoas podem aprender a odiar e, se podem aprender a odiar, pode-se ensiná-las a aprender a amar. O amor chega mais naturalmente ao coração humano que o contrário”.