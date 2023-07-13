Vídeo flagra preparador do Universitário fazendo gestos racistas contra torcida

Vídeo que circula nas redes sociais flagrou o momento em que o preparador realiza gestos de macaco contra a torcida corinthiana Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Dois dias após o preparador físico do Universitario, Sebastián Avellino, ter sido detido na Neo Química Arena, em partida contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana, vídeos divulgados nas redes sociais revelam que o profissional fez gestos de macaco em direção à torcida alvinegra durante aquecimento dos reservas.

Nas imagens, Avellino aparece próximo ao setor Oeste Inferior, o lado do campo em que se encontram os bancos de reserva na Arena. O preparador uruguaio chega a discutir com alguns torcedores próximos ao campo, antes de fazer os gestos racistas. Ao final da partida, foi preso pela Polícia Militar de São Paulo; no dia seguinte, passou por uma audiência de custódia no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, na Barra Funda, e teve decretada a prisão preventiva.

O episódio aconteceu na reta final da partida. O Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Felipe Augusto, e agora vai para Lima, capital do Peru, em busca de um empate para disputar as oitavas de final da Copa Sul-americana. Avellino segue em prisão preventiva e aguarda a decisão do Ministério Público. Também teve seu passaporte apreendido.

Em nota, o Universitario defendeu o preparador e rechaçou a decisão das autoridades brasileiras. "Durante toda a partida, um grupo de torcedores do Corinthians ofendeu e cuspiu em nossos jogadores e comissão técnica. Essas mesmas pessoas que cometeram impropérios, ao final do jogo, acusaram o preparador de atos discriminatórios. Esta acusação distorcida e subjetiva é a que as autoridades brasileiras validaram como verdadeira, sem direito a réplica, pelo que ordenaram sua prisão e transferência para uma delegacia de São Paulo", diz trecho da nota do clube.

Jorge Fossatti, técnico da equipe peruana, também se posicionou após a prisão do profissional. "É a única coisa que posso te garantir: é um cara respeitoso para caramba. Vamos ver. Disseram que eles têm as câmeras, então vamos ver. É o que eu digo na hora dos jogos. Desde que tem câmera, acabaram as discussões. Se a câmera mostrar que ele errou, infelizmente vai ter que pagar. Espero que não seja nada porque também não é um delinquente. Se não errou, bom, estará daqui a pouco com a gente", comentou em coletiva na Neo Química Arena após a partida.