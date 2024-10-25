Grupos da Taça EDP das Comunidades 2024 são definidos em Vitória

Sorteio dos grupos da Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Vinícius Lima

A contagem regressiva para o pontapé inicial da Taça EDP das Comunidades 2024 está chegando ao fim, e nesta quinta-feira (24) foi realizado o sorteio que definiu as chaves e os primeiros confrontos da competição.

O pontapé inicial do campeonato acontece já neste sábado (26), entre Jesus de Nazareth e Alagoano se enfrentando em dose dupla, com o feminino às 10h e o masculino, às 11h, ambos pelo grupo A, no Estádio Governador Bley (atual campo do Ifes de Jucutuquara), com entrada gratuita para as torcidas.

Os jogos classificatórios serão realizados já em novembro, com partidas marcadas para 02, 09 e 11 do próximo mês. Também em novembro, no dia 17, as oitavas de final serão disputadas, abrindo espaço para quem avançar às quartas, marcadas para 1º de dezembro.

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Confira os Grupos

Os times foram divididos em quatro potes de cada uma das principais cidades da Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Os grupos foram separados por regiões, para facilitar a locomoção das equipes durante a primeira fase.

Masculino

GRUPO A

Jesus de Nazareth

Cruzamento

São Pedro

Alagoano

GRUPO B

Vila Nova de Colares

Serra Dourada

Parque Residencial Tubarão

Praia de Carapebus

GRUPO C

Feu Rosa

Planalto Serrano

Eldorado

Taquara I

GRUPO D

Santa Terezinha

Graúna

Jardim Botânico

São Francisco

GRUPO E

Jabaeté

Perocão

Barra do Jucu

Riviera da Barra

GRUPO G

São Cristóvão

Romão

Nova Almeida

Comunidade Indígena

GRUPO H

São Torquato

Aparecida

Coqueiral de Itaparica

Muquiçaba

Feminino

GRUPO A

Jesus de Nazareth

Alagoano

Bairro da Penha

GRUPO B

Taquara I

Serra Dourada

Rio Marinho

GRUPO C

Nova Rosa da Penha

Jardim Botânico



São Francisco

GRUPO D

Muquiçaba

Barramares

Jardim Guadalajara

Sobre a Taça EDP das Comunidades

A 7ª edição do projeto Taça EDP das Comunidades 2024 é uma realização da Rede Gazeta, em parceria com a EDP e a Secretaria de Esportes do Espírito Santo e a Central das Comunidades.

A iniciativa volta à sua versão oficial de futebol de campo, após três anos acontecendo no modo e-sport (esporte eletrônico) e contará com 44 comunidades, envolvendo mais de 5 mil jovens durante os quatro meses de competição. A última edição da Taça no futebol de campo aconteceu em 2019. Depois teve que passar a ser disputada de forma digital por conta da pandemia de Covid-19 e, em 2024, a bola volta a rolar nos campos das comunidades da Grande Vitória.

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024