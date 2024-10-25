Grupos da Taça EDP das Comunidades 2024 são definidos em Vitória

A contagem regressiva para o pontapé inicial da Taça EDP das Comunidades 2024 está chegando ao fim, e nesta quinta-feira (24) foi realizado o sorteio que definiu as chaves e os primeiros confrontos da competição.
O pontapé inicial do campeonato acontece já neste sábado (26), entre Jesus de Nazareth e Alagoano se enfrentando em dose dupla, com o feminino às 10h e o masculino, às 11h, ambos pelo grupo A, no Estádio Governador Bley (atual campo do Ifes de Jucutuquara), com entrada gratuita para as torcidas.
Os jogos classificatórios serão realizados já em novembro, com partidas marcadas para 02, 09 e 11 do próximo mês. Também em novembro, no dia 17, as oitavas de final serão disputadas, abrindo espaço para quem avançar às quartas, marcadas para 1º de dezembro.
Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Confira os Grupos
Os times foram divididos em quatro potes de cada uma das principais cidades da Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Os grupos foram separados por regiões, para facilitar a locomoção das equipes durante a primeira fase.
Masculino
GRUPO A
- Jesus de Nazareth
- Cruzamento
- São Pedro
- Alagoano
GRUPO B
- Vila Nova de Colares
- Serra Dourada
- Parque Residencial Tubarão
- Praia de Carapebus
GRUPO C
- Feu Rosa
- Planalto Serrano
- Eldorado
- Taquara I
GRUPO D
- Santa Terezinha
- Graúna
- Jardim Botânico
- São Francisco
GRUPO E
- Jabaeté
- Perocão
- Barra do Jucu
- Riviera da Barra
GRUPO G
- São Cristóvão
- Romão
- Nova Almeida
- Comunidade Indígena
GRUPO H
- São Torquato
- Aparecida
- Coqueiral de Itaparica
- Muquiçaba
Feminino
GRUPO A
- Jesus de Nazareth
- Alagoano
- Bairro da Penha
GRUPO B
- Taquara I
- Serra Dourada
- Rio Marinho
GRUPO C
- Nova Rosa da Penha
- Jardim Botânico
- São Francisco
GRUPO D
- Muquiçaba
- Barramares
- Jardim Guadalajara
Sobre a Taça EDP das Comunidades
A 7ª edição do projeto Taça EDP das Comunidades 2024 é uma realização da Rede Gazeta, em parceria com a EDP e a Secretaria de Esportes do Espírito Santo e a Central das Comunidades.
A iniciativa volta à sua versão oficial de futebol de campo, após três anos acontecendo no modo e-sport (esporte eletrônico) e contará com 44 comunidades, envolvendo mais de 5 mil jovens durante os quatro meses de competição. A última edição da Taça no futebol de campo aconteceu em 2019. Depois teve que passar a ser disputada de forma digital por conta da pandemia de Covid-19 e, em 2024, a bola volta a rolar nos campos das comunidades da Grande Vitória.
Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024
- 24/10 - Sorteio de Chaves (sede da Rede Gazeta)
- 26/10 - Abertura dos Jogos (Campo do Ifes, Jucutuquara, em Vitória)
- 02, 09 e 16/11 - Jogos Classificatórios
- 17/11 - Oitavas de Final
- 01/12 - Quartas de Final
- 07/12 - Semifinais
- 08/12 - Disputas pelo 3º Lugar
- 14/12 - Finais