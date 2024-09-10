Taça EDP das Comunidades 2024 está de volta aos gramados da Grande Vitória

Lançamento da Taça EDP das Comunidades 2024 na Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

Atualização A matéria original foi atualizada com novas datas no calendário da Taça EDP das Comunidades. O sorteio das chaves, anteriormente previsto para 16 de outubro, será realizado no dia 24 de outubro. A fase classificatória também precisou ser adiada. As novas datas foram inseridas no calendário no final da matéria.

Na manhã desta terça-feira (10) foi apresentado a 7ª edição do projeto Taça EDP das Comunidades 2024, uma realização da Rede Gazeta, em parceria com a EDP e a Secretaria de Esportes do Espírito Santo e a Central das Comunidades. A iniciativa volta à sua versão oficial de futebol de campo, após três anos acontecendo no modo e-sport (esporte eletrônico) e contará com 44 comunidades, envolvendo mais de 5 mil jovens durante os quatro meses de competição.

A cerimônia de apresentação foi realizada na sede da Rede Gazeta, e contou com lideranças de todas as frentes do projeto. Secretário estadual de Esportes, José Carlos Nunes, falou sobre as expectativas para a nova edição. "A Taça EDP vem justamente para poder fazer com que a gente leve os bons projetos sociais às comunidades. Tenho convicção de que mais de cinco mil atletas estarão participando desta copa, e isso vai ter um reflexo muito importante." disse o secretário. "Esse é o nosso objetivo, é o nosso foco, fazer com que as comunidades saibam, compreendam e valorizem o esporte na sua totalidade", completou Nunes.

A última edição da Taça no futebol de campo aconteceu em 2019. Depois teve que passar a ser disputada de forma digital por conta da pandemia de Covid-19 e, em 2024, a bola volta a rolar nas campos das comunidades da Grande Vitória. Marcelo Siqueira, diretor da Central das Comunidades, falou sobre o sentimento de volta aos gramados.

"O futebol é uma cultura, é uma paixão brasileira, né? Acho que esses anos que a gente fez no digital e, agora, a gente volta para presencial dentro das comunidades, acho que o valor todo é esse: eles entenderam o tamanho da competição, o tamanho de convivência que tem entre as comunidades", destacou Marcelo.

Lançamento da Copa EDP, Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

Sobre o papel da EDP na competição, Edson Barbosa, diretor da instituição, também falou sobre o projeto. "O espaço digital foi muito importante no momento da pandemia, no momento em que a gente precisava preservar a vida das pessoas, mas agora a gente volta para o gramado e a entende que é o espaço onde a comunidade se reúne. É onde a gente cultiva a paz, onde a gente cultiva o desenvolvimento do atleta". Edson também frisou os fundamentos da competição e como ela transcende as quatro linhas e é uma contribuição social para toda a comunidade. "A gente vai estar presente nas comunidades participantes, orientando sobre segurança, orientando sobre uso racional de energia, eficiência elétrica. Coisas que são importantes hoje na comunidade, para formar o cidadão, né?", destacou o diretor.

Inscrições Abertas

A primeira etapa consiste nas inscrições das comunidades, que poderão ser realizadas através do site agazeta.com.br/tacaedp2024 até o dia 22 de setembro. Na segunda fase, após a divulgação das 44 comunidades selecionadas, acontecem as peneiras para montagem dos times que representarão sua comunidade no campeonato.

No dia 24 de outubro, será sorteada a formação dos grupos que irão se enfrentar na 1ª fase em uma cerimônia na Rede Gazeta. Na mesma oportunidade haverá a entrega dos uniformes (camisa, short e meião), feita de forma gratuita para as comunidades participantes.

Lançamento da Copa EDP, Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

Além do apoio e realização, a competição também contará com uma cobertura especial da Rede Gazeta. Marcelo Moraes, diretor geral da instituição, comentou sobre a importância do projeto para a Rede, e como será a relação durante os quatro meses de competição. "É um projeto de transformação social, é um projeto que a Rede Gazeta tem todo o interesse em apoiar e a gente cumpre com a nossa parte, com a cobertura e com toda a elaboração do evento, para tudo acontecer da melhor forma possível", frisou.