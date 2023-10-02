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2ª temporada

Gazeta na Rede #21 - Reveja a live sobre o Brasileirão

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol e Breno Coelho comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2023 às 18:08
Filipe Souza, Murilo Cuzzuol e Breno Coelho comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta com análises e pitacos sobre o Campeonato Brasileiro e sobre o futebol capixaba. Confira no vídeo acima!

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