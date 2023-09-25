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2ª temporada

Gazeta na Rede #20 - Reveja a live sobre o Brasileirão e Copa do Brasil

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol e Tiago Taam comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2023 às 18:23

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 18:23

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol e Tiago Taam comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta com análises e pitacos sobre o Campeonato Brasileiro e sobre o futebol capixaba. Confira no vídeo acima!

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