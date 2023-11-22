Gabriel Jesus afirma que fazer gols 'não é um dos seus pontos fortes'

Gabriel Jesus, atacante da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva

Gabriel Jesus foi a aposta de Fernando Diniz para substituir Vinícius Júnior diante da Argentina. O atacante do Arsenal, que não atuava desde 24 de outubro, teve boa movimentação na derrota por 1 a 0 e participou de um dos lances mais promissores da seleção brasileira no segundo tempo, que terminou com Gabriel Martinelli perdendo o gol diante de Emiliano Martínez.

No fim, porém, o atacante encerrou mais um jogo sem marcar pela seleção - e com tranquilidade surpreendente, declarou que marcar gols nem é seu ponto mais forte.

"Tem coisas que me incomodaram bastante no ciclo pós-Copa de 2018. Eu era mais jovem, tinha outra cabeça. Hoje sou um homem mais maduro, mais formado, pai de família. Eu entendo que o futebol é uma prioridade pra mim, e sei que preciso estar bem para fazer o meu melhor, principalmente na seleção brasileira", disse Gabriel Jesus, na zona mista após o jogo.

"Tem coisas que eu não controlo. Eu treino, eu busco, eu tento, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja meu ponto forte, porém eu faço gols e estou lá para fazer gols. Quando voltar, vai acontecer. É trabalhar. Eu trabalho quieto, não sou de rebater critica, não sou de ficar feliz por elogio. Já fiquei, não fico mais", disse o atacante.

Sobre a derrota para a Argentina, a terceira consecutiva, Gabriel Jesus considerou que são coisas que acontecem no futebol Na avaliação dele, o Brasil foi melhor que o adversário no Maracanã e merecia ter vencido também a Colômbia, na semana passada.