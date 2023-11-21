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Jogos que foram remarcados

Botafogo, Flamengo e Vasco em campo! Saiba onde assistir aos jogos do Brasileiro

Jogos que foram adiados na competição nacional serão disputados entre os dias 22 e 23/11. Fique por dentro de datas, horários, locais e como assistir às partidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2023 às 15:00

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 15:00

Taça do Brasileirão — Foto Lucas FigueiredoCBF
Taça do Brasileirão  Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF

29ª rodada

  • Fortaleza x Botafogo
    Local:     Arena Castelão, Fortaleza
    Quando: Quinta-feira (23/11)
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

30ª rodada


  • Flamengo x RB Bragantino
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Quando: Quinta-feira (23/11)
    Horário: 21h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

32ª rodada

  • Fluminense x São Paulo
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Quando: quarta-feira (22/11)
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta

33ª rodada

  • Cruzeiro x Vasco
    Local:     Mineirão, Belo Horizonte
    Quando: quarta-feira (22/11)
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

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