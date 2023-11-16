Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Vasco é o melhor mandante do returno após meses sem público e São Januário
Campeonato Brasileiro

Vasco é o melhor mandante do returno após meses sem público e São Januário

Vasco ainda tem mais dois jogos no Rio de Janeiro até o fim do campeonato, diante de Corinthians e Red Bull Bragantino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2023 às 12:00

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 12:00

Desde que chegou ao Vasco, Vegetti já marcou nove gols no Brasileirão
Desde que chegou ao Vasco, Vegetti já marcou nove gols no Brasileirão Crédito: Leandro Amorim
Após três meses de interdição por ordem judicial, São Januário mostrou sua força e fez toda a diferença na arrancada do Vasco no Brasileiro. São oito jogos como mandante no returno, sendo seis em São Januário, um no Maracanã e um no Nilton Santos.
Foram seis vitórias (contra Atlético-MG, Fluminense, Coritiba, Fortaleza, Botafogo e América-MG), um empate (São Paulo) e uma derrota (Internacional).
O jogo no Maracanã foi contra o Atlético-MG. Ali, a torcida do Vasco foi liberada no Rio de Janeiro, mas São Januário seguia interditado. A partida no Nilton Santos foi diante do Fluminense pelas mesmas questões.
O aproveitamento no returno é de 79%, com 15 gols marcados e apenas seis sofridos.
O Vasco ainda tem mais dois jogos no Rio de Janeiro até o fim do campeonato, que provavelmente acontecerão em São Januário: contra o Corinthians, dia 28 de novembro; e diante do Red Bull Bragantino, na última rodada, ainda com data a ser definida.

Interdição gerou polêmica

A punição ao Vasco aconteceu após tumulto na arquibancada, com direito a bombas no campo, após a derrota para o Goiás, por 1 a 0, no dia 22 de junho.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu por quatro jogos com portões fechados, mas a Justiça comum acabou, posteriormente, tomando a decisão de interditar São Januário alegando falta de segurança.
Na ocasião, o juiz Marcelo Rubioli, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, enviou um parecer ao Ministério Público onde um trecho gerou polêmica ao dizer que São Januário é um "complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio."
O Vasco precisou assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público para ter novamente público em São Januário. Com isso, uma série de mudanças estruturais e logísticas foram aplicadas no estádio.

Vasco de Ramón Díaz é o 'quinto'

Outro fator de fundamental importância para a reação do Vasco foi a chegada do técnico Ramón Díaz e seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz.
Os argentinos têm a quinta melhor campanha do Campeonato Brasileiro fazendo um recorte desde que iniciaram no comando do clube cruzmaltino. O aproveitamento é de 54% nos 19 jogos que disputaram.
A família Díaz já conquistou 31 pontos dos 40 somados pelo Vasco até aqui. Eles assumiram com o time na vice-lanterna e apenas nove pontos em 14 partidas disputadas.
"Não trabalho com números porque não correspondem. Cada partida que jogamos é vida ou morte. Não traçamos meta de pontos, buscamos enfrentar dia a dia os nossos rivais. Acredito que o Vasco complicou as equipes que estão acima e abaixo na tabela com essa vitória sobre o América-MG. Temos de somar pontos nas próximas cinco partidas, uma de cada vez", afirmou Ramón.

Veja Também

Neymar é processado por empregar mulher irregularmente na França, diz jornal

Nas Eliminatórias, Diniz aposta em seleção renovada para voltar a vencer

Ex-Flamengo, Everton é denunciado por agressão e importunação sexual em São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes Futebol Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados