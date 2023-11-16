Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Neymar é processado por empregar mulher irregularmente na França, diz jornal
Mais uma polêmica?

Neymar é processado por empregar mulher irregularmente na França, diz jornal

No processo, a mulher, uma brasileira de 35 anos e mãe de quatro filhos, alega que trabalhou sete dias na semana durante quase dois anos para o jogador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 nov 2023 às 09:57

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 09:57

Neymar fez tudo que quis e ninguém o repreendeu
Neymar fez tudo que quis e ninguém o repreendeu Crédito: Gil Gomes/Agif
Uma ex-funcionária de Neymar está processando o jogador na justiça trabalhista da França por, supostamente, ter trabalhado além de seu expediente e sem direito a folgas entre janeiro de 2021 e outubro de 2022, enquanto o atleta ainda atuava no Paris Saint-Germain. A informação foi publicada pelo jornal francês Le Parisien nesta quarta-feira, 15. Procurada pela reportagem, a assessoria de Neymar disse que desconhece o assunto, porque o jogador não foi sequer citado no processo.
No processo, a mulher, uma brasileira de 35 anos e mãe de quatro filhos, alega que trabalhou sete dias na semana durante quase dois anos para Neymar. Ela era responsável pelos afazeres domésticos do jogador, mas relata que, entre suas tarefas, também estava cortar as unhas dos amigos do craque. O Le Parisien está utilizando o termo "trabalho oculto" para se referir ao caso, termo usado na França para as atividades feitas fora da jornada estabelecida.
De acordo com a matéria, a ex-funcionária está pedindo uma indenização para Neymar de 368 mil euros, o que corresponde a cerca de R$ 1,94 milhão. Ela recebia 15 euros por hora trabalhada, cerca de 70 reais, e, como não havia sido registrada, anotava em um caderno a sua jornada diária,

A reportagem também afirma que a mulher trabalhou até duas semanas antes de dar à luz seu quarto filho, que nasceu prematuro. O caso está correndo no tribunal de Saint-Germain-en-Laye, comuna francesa a cerca de 20 quilômetros do centro de Paris.
A mulher contou com o apoio de entidades filantrópicas, como a Secours populaire e a Restaurants du Cœur, para arcar com os custos do processo. Segundo o Le Parisien, ela e seus advogados tentaram encontrar uma saída pacífica, através de um acordo entre as partes, mas não obtiveram retorno.

Veja Também

Ex-Flamengo, Everton é denunciado por agressão e importunação sexual em São Paulo

Nas Eliminatórias, Diniz aposta em seleção renovada para voltar a vencer

Confira onde assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias e partidas de outras seleções

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol neymar Acusações
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados