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Programação

Confira onde assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias e partidas de outras seleções

Buscando se reerguer após o empate por 1 a 1 com a Venezuela e a derrota por 2 a 0 diante do Uruguai, o Brasil agora conta com um elenco rejuvenescido para retomar o caminho das vitórias em partidas contra Colômbia e Argentina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2023 às 13:36

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 13:36

Fernando Diniz, técnico da Seleção Brasileira
Fernando Diniz, técnico da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva
Após dois resultados negativos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira volta a campo nesta quinta-feira (16), às 21h, diante da seleção da Colômbia. Buscando se reerguer após o empate por 1 a 1 com a Venezuela e a derrota por 2 a 0 diante do Uruguai, o Brasil agora conta com um elenco rejuvenescido para retomar o caminho das vitórias.
Confira na lista abaixo onde assistir ao jogo do Brasil e mais partidas ao redor do mundo!

Amistoso - 15/11

  • Bélgica x Sérvia
    Local:     Estádio Rei Balduíno
    Horário: 16h45
    Transmissão: SporTV

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - América do Sul - 16/11

  • Bolívia x Peru
    Local:     Estádio Hernando Siles, La Paz - Bolívia
    Horário: 17h
    Transmissão: SporTV

  • Venezuela x Equador
    Local:     Estádio Monumental de Maturín - Venezuela
    Horário: 19h
    Transmissão: SporTV

  • Colômbia x Brasil
    Local:     Estádio Roberto Melendez, Barranquilla - Colômbia
    Horário: 21h
    Transmissão: TV Gazeta

  • Argentina x Uruguai 
    Local: La Bombonera, Buenos Aires - Argentina
    Horário: 21h
    Transmissão: SporTV

  • Chile x Paraguai
    Local: Estádio Monumental David Arellano, Santiago - Chile
    Horário: 21h30
    Transmissão: SporTV

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