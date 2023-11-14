Confira onde assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias e partidas de outras seleções

Após dois resultados negativos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira volta a campo nesta quinta-feira (16), às 21h, diante da seleção da Colômbia. Buscando se reerguer após o empate por 1 a 1 com a Venezuela e a derrota por 2 a 0 diante do Uruguai, o Brasil agora conta com um elenco rejuvenescido para retomar o caminho das vitórias.
Confira na lista abaixo onde assistir ao jogo do Brasil e mais partidas ao redor do mundo!
Amistoso - 15/11
- Bélgica x Sérvia
Local: Estádio Rei Balduíno
Horário: 16h45
Transmissão: SporTV
Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - América do Sul - 16/11
- Bolívia x Peru
Local: Estádio Hernando Siles, La Paz - Bolívia
Horário: 17h
Transmissão: SporTV
- Venezuela x Equador
Local: Estádio Monumental de Maturín - Venezuela
Horário: 19h
Transmissão: SporTV
- Colômbia x Brasil
Local: Estádio Roberto Melendez, Barranquilla - Colômbia
Horário: 21h
Transmissão: TV Gazeta
- Argentina x Uruguai
Local: La Bombonera, Buenos Aires - Argentina
Horário: 21h
Transmissão: SporTV
- Chile x Paraguai
Local: Estádio Monumental David Arellano, Santiago - Chile
Horário: 21h30
Transmissão: SporTV