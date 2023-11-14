Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Ex-Flamengo, Everton é denunciado por agressão e importunação sexual em São Paulo
Lamentável

Ex-Flamengo, Everton é denunciado por agressão e importunação sexual em São Paulo

Nesta segunda-feira (13), um boletim de ocorrência foi registrado contra o jogador, que atualmente defende as cores da Ponte Preta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2023 às 14:22

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 14:22

Everton acumula passagens por Flamengo, Grêmio e São Paulo
Everton acumula passagens por equipes como Flamengo, Grêmio e São Paulo Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Ex-Flamengo, São Paulo e Grêmio, o atacante Everton foi denunciado por duas mulheres por importunação sexual e lesão corporal. Um vídeo registrado pelo circuito de segurança de uma casa do município de Paulínia, em São Paulo, mostra o jogador discutindo com uma das vítimas.
Nesta segunda-feira (13), um boletim de ocorrência foi registrado contra o jogador, que atualmente defende as cores da Ponte Preta, equipe que está na Série B do Campeonato Brasileiro.
De acordo com o ge.globo, as imagens das câmeras de segurança mostram dez pessoas, entre homens e mulheres, em uma confraternização dentro da residência onde as agressões aconteceram.
No vídeo, é possível observar Everton perto de uma das mulheres, que está de costas, e logo reage ao ser tocada pelo jogador. A denúncia contra o atleta foi feita por duas mulheres, que são irmãs, e afirmam que Everton passou a mão nas nádegas delas dentro da piscina.

Não seria a primeira vez

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas afirmou que o primeiro episódio de importunação sexual por parte do jogador teria ocorrido na noite da última quinta-feira (9), em um jantar na casa do atleta e de sua esposa.
No jantar, acompanhada do marido, a vítima foi até o banheiro e ao voltar para a mesa teve sua panturrilha acariciada pelo jogador. A mulher pediu para o jogador parasse, mas após a insistência do mesmo, se levantou e sentou em outro local.
Sobre o primeiro caso, a vítima disse ter pensado que Everton “teria agido por feito do consumo de bebida alcoólica”, e que acreditava que ele ia parar após sua negativa diante da investida.
Ainda assim, no sábado (11), Everton, acompanhado de sua esposa, foi até a casa da vítima para um churrasco, e durante a confraternização na piscina passou a mão nas nádegas da dona do local. De acordo com o boletim de ocorrência, Everton teria, então, cometido o mesmo ato com a irmã da primeira vítima, que confrontou o jogador. Ao ser questionado, o jogador disse que “havia se enganado e a confundido com a esposa”.
A situação acarretou uma confusão que se estendeu para fora do condomínio, e ao ser confrontado novamente, Everton teria agredido as duas mulheres com mordidas, como informou o advogado das vítimas.

O que diz o jogador

Por meio de nota, a assessoria de Everton disse que o atleta está ciente das acusações que sofreu. Enquanto isso, a Ponte Preta, atual equipe do jogador, disse que não irá se manifestar por se tratar de um "assunto pessoal".

Veja Também

Sem contrato, CBF trava venda de ingressos para Brasil x Argentina no Maracanã

Confira onde assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias e partidas de outras seleções

Seleção brasileira se vê sem medalhões e com nova espinha dorsal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Agressão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados