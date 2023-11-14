Ex-Flamengo, Everton é denunciado por agressão e importunação sexual em São Paulo

Everton acumula passagens por equipes como Flamengo, Grêmio e São Paulo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Ex-Flamengo, São Paulo e Grêmio, o atacante Everton foi denunciado por duas mulheres por importunação sexual e lesão corporal. Um vídeo registrado pelo circuito de segurança de uma casa do município de Paulínia, em São Paulo , mostra o jogador discutindo com uma das vítimas.

Nesta segunda-feira (13), um boletim de ocorrência foi registrado contra o jogador, que atualmente defende as cores da Ponte Preta, equipe que está na Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o ge.globo, as imagens das câmeras de segurança mostram dez pessoas, entre homens e mulheres, em uma confraternização dentro da residência onde as agressões aconteceram.

No vídeo, é possível observar Everton perto de uma das mulheres, que está de costas, e logo reage ao ser tocada pelo jogador. A denúncia contra o atleta foi feita por duas mulheres, que são irmãs, e afirmam que Everton passou a mão nas nádegas delas dentro da piscina.

Não seria a primeira vez

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas afirmou que o primeiro episódio de importunação sexual por parte do jogador teria ocorrido na noite da última quinta-feira (9), em um jantar na casa do atleta e de sua esposa.

No jantar, acompanhada do marido, a vítima foi até o banheiro e ao voltar para a mesa teve sua panturrilha acariciada pelo jogador. A mulher pediu para o jogador parasse, mas após a insistência do mesmo, se levantou e sentou em outro local.

Sobre o primeiro caso, a vítima disse ter pensado que Everton “teria agido por feito do consumo de bebida alcoólica”, e que acreditava que ele ia parar após sua negativa diante da investida.

Ainda assim, no sábado (11), Everton, acompanhado de sua esposa, foi até a casa da vítima para um churrasco, e durante a confraternização na piscina passou a mão nas nádegas da dona do local. De acordo com o boletim de ocorrência, Everton teria, então, cometido o mesmo ato com a irmã da primeira vítima, que confrontou o jogador. Ao ser questionado, o jogador disse que “havia se enganado e a confundido com a esposa”.

A situação acarretou uma confusão que se estendeu para fora do condomínio, e ao ser confrontado novamente, Everton teria agredido as duas mulheres com mordidas, como informou o advogado das vítimas.

O que diz o jogador