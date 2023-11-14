Sem contrato, CBF trava venda de ingressos para Brasil x Argentina no Maracanã

Maracanã, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Twitter @maracana

A data Fifa chegou e a CBF ainda não colocou à venda os ingressos para o duelo entre Brasil e Argentina, no Maracanã, semana que vem. A partida pelas Eliminatórias será dia 21, às 21h30. As entradas ainda não estão à disposição porque ainda não há contrato assinado entre CBF e o estádio do Rio de Janeiro.

Pessoas dos dois lados ouvidas pelo reportagem dizem que o documento está próximo de ser finalizado. Faltam menos de dez dias da partida.

A CBF não quer colocar à venda os ingressos sem a assinatura para evitar discussões posteriores sem algo que balize a relação com o estádio, como aconteceu na final da Libertadores. Até pessoas próximas a jogadores procuraram a entidade para adquirir camarotes, mas não conseguiram.

Última dança de Messi no Brasil?

O jogo é de alta demanda, não só por ser um jogo do Brasil, mas por envolver Messi, em sua possível despedida do Maracanã e de jogos em território brasileiro. O argentino já indicou que não jogará a Copa de 2026. Logo, não haverá outro ciclo para Eliminatórias para jogar no Brasil.

Na data Fifa atual, a seleção brasileira jogará primeiro como visitante, enfrentando a Colômbia, quinta-feira (16), em Barranquilla.