Sem contrato, CBF trava venda de ingressos para Brasil x Argentina no Maracanã

A data Fifa chegou e a CBF ainda não colocou à venda os ingressos para o duelo entre Brasil e Argentina, no Maracanã, semana que vem. A partida pelas Eliminatórias será dia 21, às 21h30. As entradas ainda não estão à disposição porque ainda não há contrato assinado entre CBF e o estádio do Rio de Janeiro.
Pessoas dos dois lados ouvidas pelo reportagem dizem que o documento está próximo de ser finalizado. Faltam menos de dez dias da partida.
A CBF não quer colocar à venda os ingressos sem a assinatura para evitar discussões posteriores sem algo que balize a relação com o estádio, como aconteceu na final da Libertadores. Até pessoas próximas a jogadores procuraram a entidade para adquirir camarotes, mas não conseguiram.
Última dança de Messi no Brasil?
O jogo é de alta demanda, não só por ser um jogo do Brasil, mas por envolver Messi, em sua possível despedida do Maracanã e de jogos em território brasileiro. O argentino já indicou que não jogará a Copa de 2026. Logo, não haverá outro ciclo para Eliminatórias para jogar no Brasil.
Na data Fifa atual, a seleção brasileira jogará primeiro como visitante, enfrentando a Colômbia, quinta-feira (16), em Barranquilla.
A seleção se apresentou nesta segunda-feira (13), na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar o período de preparação para os dois jogos. O técnico Fernando Diniz tenta levar o time à recuperação após o empate com a Venezuela e a derrota para o Uruguai, que deixaram o Brasil em terceiro na classificação, com sete pontos.