"Vamos fazer de tudo para corrigir contra a Argentina", diz Diniz após derrota da seleção

Fernando Diniz espera nova postura da seleção diante da Argentina Crédito: Staff Images / CBF

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, lamentou a derrota para a Colômbia na noite desta quinta-feira (16) em Barranquilla. Com dois gols de Luís Diaz, os colombianos venceram por 2 a 1, virando o placar após o gol de Gabriel Martinelli.

Com o resultado, a Seleção permanece com sete pontos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e ocupa a quinta posição na tabela da América do Sul.

"A equipe perdeu duas partidas e isso é muito ruim. Acho que o tanto que o time mexeu, as mudanças que teve da Copa do Mundo para cá, com pouco tempo pra treinar, tem que se levar em consideração isso. Vamos olhar pro lado positivo, das coisas positivas que teve hoje aqui. Então acho que as coisas para corrigir são mais fáceis de serem corrigidas do que aquelas que a gente precisava corrigir do Uruguai para cá", disse o treinador.

Na próxima terça-feira (21), o Brasil enfrenta a Argentina, no Maracanã, pela sexta rodada da competição. Para o próximo confronto, Diniz disse que vai "fazer de tudo para corrigir" as falhas ocorridas na Colômbia.

"A gente vai fazer de tudo para corrigir contra a Argentina. O time não tem garantia de que vai ganhar e que vai perder e eu falei isso quando (o Fluminense) ganhou o título da Libertadores. Olhar só o resultado não me interessa", disse Diniz