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Novo comandante

Botafogo oficializa a contratação do técnico Tiago Nunes

Contando com os títulos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana na bagagem (ambos pelo Athletico-PR, Tiago Nunes terá como missão no time carioca a busca pelo título do Brasileirão, a quatro rodadas do fim do campeonato
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 nov 2023 às 13:59

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 13:59

Tiago Nunes acumula passagens por equipes como Grêmio e Athletico-PR
Tiago Nunes acumula passagens por equipes como Grêmio e Athletico-PR Crédito: Lucas Uebel
Dois dias após dispensar o interino Lúcio Flávio, a direção do Botafogo finalmente confirmou a contratação do técnico Tiago Nunes. O acerto já havia sido anunciado pelo próprio Lúcio Flávio no domingo, antes do empate com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).
O novo treinador até já comandou dois treinos no time carioca, nesta semana. Ao chegar ao Rio de Janeiro, na segunda-feira (13), o próprio Tiago Nunes já deu declaração como técnico do Botafogo. O acerto já era esperado desde a semana passada, principalmente depois que o peruano Sporting Cristal anunciou a saída de Nunes.

A oficialização, contudo, só veio nesta quinta. O clube não informou quando o treinador será apresentado em entrevista coletiva. Tiago Nunes assinou contrato até o fim de 2025. Ao anunciá-lo, a direção botafoguense revelou que já estava com acerto encaminhado com o treinador para janeiro de 2024.
O técnico de 43 anos chega ao Botafogo acompanhado do auxiliar técnico Evandro Fornari, do analista de desempenho Jussãn Lara e do preparador físico Edy Carlos Soares.
Contando com os títulos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana na bagagem (ambos pelo Athletico-PR, Tiago Nunes terá como missão no time carioca a busca pelo título do Brasileirão, a quatro rodadas do fim do campeonato.
O Botafogo foi o campeão simbólico do primeiro turno da competição e chegou a exibir vantagem de 13 pontos sobre o segundo colocado da tabela. No entanto, caiu de rendimento neste segundo turno, queimou toda a "gordura" na classificação e caiu para o segundo lugar, com 60 pontos, a dois do líder Palmeiras.
Apesar dos resultados aquém do esperado nas últimas semanas, o time carioca continua dependendo apenas de si para ser campeão. Isso porque tem um jogo a menos que o Palmeiras.

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