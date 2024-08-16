Gabigol se lesiona e vai desfalcar o Flamengo por cerca de um mês

Gabriel Barbosa, o Gabigol, saiu do banco de reservas para substituir Pedro, que sentiu a coxa esquerda depois de um contra-ataque na partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, nesta quinta-feira (15). Gabigol sofreu a lesão muscular no final do segundo tempo, um estiramento grave na coxa direita, podendo ficar fora até a metade de setembro.
Gabi é mais um dos jogadores sofrendo uma lesão no time do Flamengo, que já informou a ausência no restante da temporada de Everton Cebolinha e Matías Viña, além de Pedro, que também se machucou no jogo desta quinta-feira e ainda não se sabe o período que ficará fora.