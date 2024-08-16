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DM lotado

Gabigol se lesiona e vai desfalcar o Flamengo por cerca de um mês

Departamento do clube confirmou a lesão na coxa direito do jogador sofrida na partida contra o Bolívar
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

16 ago 2024 às 16:57

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 16:57

Gabigol se lesionou na partida contra o Bolívar
Gabigol se lesionou na partida contra o Bolívar Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Gabriel Barbosa, o Gabigol, saiu do banco de reservas para substituir Pedro, que sentiu a coxa esquerda depois de um contra-ataque na partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, nesta quinta-feira (15). Gabigol sofreu a lesão muscular no final do segundo tempo, um estiramento grave na coxa direita, podendo ficar fora até a metade de setembro.
Gabi é mais um dos jogadores sofrendo uma lesão no time do Flamengo, que já informou a ausência no restante da temporada de Everton Cebolinha e Matías Viña, além de Pedro, que também se machucou no jogo desta quinta-feira e ainda não se sabe o período que ficará fora.

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