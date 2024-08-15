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Rumo à Espanha

Cria do Flamengo, zagueiro capixaba Natan é emprestado ao Betis

Após se destacar em uma temporada na Napoli, da Itália, o jovem atleta foi emprestado para o Real Betis, time da primeira divisão espanhola
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

15 ago 2024 às 15:20

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 15:20

Natan, zagueiro capixaba revelado pelo Flamengo, foi emprestado ao Betis, da Espanha
Natan, zagueiro capixaba revelado pelo Flamengo, foi emprestado ao Betis, da Espanha Crédito: Instagram/Betis
Natan Bernardo de Souza, zagueiro de 23 anos, é o mais novo reforço defensivo do Real Betis, da La Liga (Espanha). Natural da Serra, o defensor começou a carreira no Flamengo e fez a estreia profissional pelo Rubro-Negro carioca no dia 27 de setembro de 2020, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras.
Natan foi vendido pelo Flamengo ao Red Bull Bragantino em 2022, por 3,5 milhões de euros. Um ano depois, o clube paulista encaminhou a transferência do jogador à Napoli por 10 milhões de euros.
Depois de uma temporada na Itália, o zagueiro foi envolvido em um empréstimo com o Betis, que anunciou a contratação nesta quinta-feira (15). 

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