Cria do Flamengo, zagueiro capixaba Natan é emprestado ao Betis

Natan, zagueiro capixaba revelado pelo Flamengo, foi emprestado ao Betis, da Espanha Crédito: Instagram/Betis

Natan Bernardo de Souza, zagueiro de 23 anos, é o mais novo reforço defensivo do Real Betis, da La Liga (Espanha). Natural da Serra, o defensor começou a carreira no Flamengo e fez a estreia profissional pelo Rubro-Negro carioca no dia 27 de setembro de 2020, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras.

Natan foi vendido pelo Flamengo ao Red Bull Bragantino em 2022, por 3,5 milhões de euros. Um ano depois, o clube paulista encaminhou a transferência do jogador à Napoli por 10 milhões de euros.