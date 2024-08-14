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Libertadores

Fluminense leva virada do Grêmio e sai em desvantagem nas oitavas de final

Tricolor pulou na frente do marcador com um gol de Lima no primeiro tempo; no segundo, Reinaldo, duas vezes, colocou os gaúchos em vantagem e definiu o placar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 ago 2024 às 21:35

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 21:35

Com atuação decisiva do lateral-esquerdo Reinaldo, o Grêmio abriu importante vantagem nas oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, ao derrotar o Fluminense por 2 a 1, de virada, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.
O Fluminense levou a virada do Grêmio no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores
O Fluminense levou a virada do Grêmio no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores Crédito: Edson De Souza/Thenews2/Folhapress
O time carioca abriu o marcador com Lima no início da etapa final. Foi quando o camisa 6 do Grêmio fez a diferença no confronto. Primeiro, ele converteu o pênalti e deixou tudo igual. Três minutos depois, em cobrança de falta da direita, o experiente jogador decretou a virada e a vitória.
A definição para as quartas de final do torneio sul-americano vai ser decidida na terça-feira que vem, quando acontece o duelo de volta, no Rio. O time gaúcho joga por um empate para se garantir à próxima fase. Já o Fluminense precisa de uma vitória por dois gols de vantagem. Triunfo tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.
Os dois times voltam a campo no fim de semana, mas pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fluminense recebe o Corinthians em um confronto direto para tentar fugir da zona de rebaixamento. No mesmo dia, o Grêmio encara o Bahia no estádio Alfredo Jaconi.
Apesar de atuar como mandante, o Grêmio teve no contra-ataque a sua principal estratégia. Já o Fluminense, que apostou na posse de bola, acabou sendo pouco efetivo no momento de definir os lances.
Mesmo assim, foram os cariocas que estiveram mais perto de balançar a rede. Samuel Xavier jogou na área e Arias finalizou de primeira. Bem posicionado, o defensor Rodrigo Ely evitou gol certo, aos 23 minutos.
Somente no final do primeiro tempo o Grêmio conseguiu pressionar o adversário. Soteldo começou a explorar as jogadas individuais e deu trabalho à zaga carioca. Aos 38 minutos, aproveitando uma sobra na entrada da grande área, Dodi bateu firme e assustou o goleiro Fábio.
A volta do intervalo foi marcada por uma maior intensidade de jogo e um confronto bastante faltoso. Depois de perder Martinelli na etapa inicial, Mano Menezes foi obrigado a fazer mais duas mudanças forçadas: Keno, que entrou no transcorrer dos 45 minutos iniciais, e Alexander.
No entanto, foi o time carioca que estufou a rede logo em seguida. Ganso teve liberdade pelo lado direito e deu um passe na medida para Lima completar na pequena área e fazer 1 a 0 aos 12 minutos.
A desvantagem fez o Grêmio se lançar ao ataque e a partida ganhou nova dinâmica. Tamanha pressão acabou dando resultado aos 25 minutos. Soteldo apoiou pela direita e fez o cruzamento. A bola bateu no braço de Esquerdinha dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Reinaldo foi para a cobrança, acertou o ângulo, e empatou a partida aos 28.
Três minutos depois, a virada. Reinaldo cobrou falta da direita, a bola passou por todo mundo e morreu no outro canto. Fábio foi no lance, mas não conseguiu evitar o segundo gol dos gremistas aos 31 minutos.
A partir daí, o Fluminense foi para o tudo ou nada. Bem postado, o Grêmio ainda teve Rodrigo Ely expulso. Mesmo com um a menos, a equipe gaúcha se fechou na defesa e garantiu o triunfo de 2 a 1.

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