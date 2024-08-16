Flamengo vence Bolívar e abre boa margem para decidir vaga na altitude

O Flamengo errou muito, perdeu um caminhão de oportunidades, mas ampliou no fim e venceu o Bolívar por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã. A partida foi válida pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores e colocou o rubro-negro em vantagem.

Autor da primeira assistência, essa foi a 37ª participação de Pedro em gols do Fla na temporada. São 29 bolas na rede e oito assistências. O camisa 9 agora é preocupação para a sequência depois de sair lesionado. Luiz Araújo marcou o sexto dele em 2024. Léo Pereira fez o segundo já na reta final.

Luiz Araújo abriu o placar para o Flamengo contra o Bolívar no Maracanã Crédito: Marcelo Cortes / CRF

O duelo de volta, na altitude de La Paz, será na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). Antes disso, o Flamengo tem importante clássico contra o Botafogo no Nilton Santos no domingo, às 18h30 (de Brasília).

A torcida fez uma bonita festa. Na entrada do time em campo, ergueu um mosaico em três dos quatro setores do estádio com os dizeres "por nós" e as três taças da Libertadores conquistadas pelo clube. No céu, fogos regiam a música "em dezembro de 81" com o estádio em vermelho e preto.

O Fla perdeu dois importantes jogadores. Everton Cebolinha e Matias Viña passaram por cirurgia após sofrerem lesões contra o Palmeiras e estão fora da temporada. Bruno Henrique, suspenso, também foi desfalque.

O jogo

O Flamengo começou indo para cima e o Bolívar também deu as cartas sobre o que seria o jogo fazendo cera desde o princípio. Os bolivianos eram vaiados sempre que paravam o jogo, especialmente o goleiro Lampe. Enquanto isso, o Fla empilhava chances claras perdidas em decisões erradas na frente do gol. A sensação era de que o gol sairia a qualquer momento, mas, assim como em outros momentos, faltava capricho.

Luiz Araújo caprichou e abriu o placar. O Fla só não amassava os visitantes porque o time adversário ainda tentava uma chegada ou outra em erros individuais, mas houve o domínio. Mas, em meio à empolgação, uma péssima notícia. Pedro deu uma arrancada e sentiu o músculo posterior da coxa esquerda. Ele imediatamente pediu substituição e será reavaliado nesta sexta (16). Gabigol entrou na vaga aos 37. Sem o centroavante e já na reta final, o Flamengo diminuiu o ritmo.

O Bolívar começou o segundo tempo tentado empurrar mais o Flamengo para a defesa, mas o rubro-negro ainda perdia chances mesmo assim. Os erros ditavam o ritmo do Fla na etapa final e iam deixando a torcida mais impaciente. Tite resolveu ir totalmente para cima aos 25 e tirou Pulgar para colocar Carlinhos.