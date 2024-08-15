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Racismo

Botafogo identifica e decide banir torcedor por gesto racista no estádio Nilton Santos

Em nota, o clube informou que o criminoso foi identificado na manhã desta quinta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2024 às 18:22

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 18:22

Torcedor do Botafogo que fez gesto racista foi banido do Nilton Santos
Torcedor do Botafogo que fez gesto racista foi banido do Nilton Santos Crédito: Reprodução/redes sociais
Um torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras, no Nilton Santos, durante o embate entre a equipe carioca e o time paulista na noite desta quarta-feira (14), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.
Em nota, o clube informou que o criminoso foi identificado na manhã desta quinta-feira (15), e que ele será banido do Estádio Nilton Santos. "A vergonha que ocorreu na partida de ontem precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis", destrincha o pronunciamento oficial.
A Lei 14.532/2023 equipara a injúria racial ao crime de racismo. Com isso, a pena tornou-se mais severa com reclusão de dois a cinco anos, além de multa, não cabe mais fiança e o crime é imprescritível.

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