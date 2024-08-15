Botafogo identifica e decide banir torcedor por gesto racista no estádio Nilton Santos

Torcedor do Botafogo que fez gesto racista foi banido do Nilton Santos Crédito: Reprodução/redes sociais

Um torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras, no Nilton Santos, durante o embate entre a equipe carioca e o time paulista na noite desta quarta-feira (14), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Em nota, o clube informou que o criminoso foi identificado na manhã desta quinta-feira (15), e que ele será banido do Estádio Nilton Santos. "A vergonha que ocorreu na partida de ontem precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis", destrincha o pronunciamento oficial.