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Gabi Milito tem nome no BID e vai comandar o Atlético-MG na final

Novo treinador do Galo foi regularizado e estará na beirada do gramado na primeira partida da decisão contra o Cruzeiro neste final de semana

Publicado em 28 de Março de 2024 às 15:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 mar 2024 às 15:07
Gabi Milito prepara mudanças no time para a estreia no clássico
Gabi Milito prepara mudanças no time para a estreia no clássico Crédito: Pedro Souza/Atletico
Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o técnico Gabriel Milito fará sua estreia no comando do Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro diante do Cruzeiro, neste sábado, às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O treinador já começou a implementar seu estilo de jogo e indicou um time com três defensores.
O time que treinou como titular teve Bruno Fuchs, Jemerson e Maurício Lemos na defesa. O treinador povoou o meio de campo e puxou Zaracho para o lado direito. No esquema traçado pelo comandante atleticano, ele atual pela lateral. Hulk e Paulinho continuam como as principais referências ofensivas. Em sua apresentação, Milito já havia demonstrando o gosto em atuar com três defensores.
No treino desta quinta-feira, o treinador ainda pode contar com o atacante Eduardo Vargas, que voltou ao time após a Data Fifa. Ele esteve com a delegação chilena nos amistosos contra Albânia e França. No clássico, será uma das opções entre os suplentes.
O meia-atacante Robert também está totalmente integrado às atividades. Ele foi anunciado pelo clube sob contrato de empréstimo. Como defendeu o Athletic na competição, ele não poderá reforçar a equipe na decisão do Mineiro. Com isso, fica apto apenas para as demais competições ao longo da temporada.
Assim, um provável Atlético para a final poderá ter Everson no gol e uma trinca defensiva com Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Jemerson. Zaracho, Battaglia, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana formam uma segunda linha com cinco jogadores. Na frente, Paulinho e Hulk completam a escalação.
"A falta de tempo e de rodagem vamos compensar com a paixão. Vamos tentar ganhar, de uma maneira, dando estilo ao time. Se não conseguirmos, será por mérito do rival. Aqui estamos todos para dar tudo, para conseguir os objetivos. Se pode conseguir? Sim. Mas o futebol é sensível. Se não conseguimos, temos que ir dormir sabendo que fizemos de tudo para ganhar. É o que pedimos aos jogadores", disse o treinador em sua apresentação como substituto de Luiz Felipe Scolari, que deixou o clube após a classificação para a decisão do Estadual.
Contra o Cruzeiro, o Atlético vai em busca do pentacampeonato consecutivo do Campeonato Mineiro, o que não acontece desde o fim da década de 70 e início da de 80. Na ocasião, o clube conquistou seis títulos seguidos, de 1978 a 1983.

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