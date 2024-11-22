Fluminense x Fortaleza: Onde assistir ao jogo do Brasileirão

Em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense brigando contra o rebaixamento, recebe o Fortaleza no Maracanã

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 11:47

Caio Vasconcelos

Crédito: William Anacleto/FFC
Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras ocupa a 16ª colocação com 37 pontos, enquanto o Tricolor do Pici é o terceiro colocado com 63 pontos.
A equipe carioca visitou o Internacional no estádio Beira-Rio e perdeu por 2 a 0 na rodada passada. Com esse resultado, o Fluminense chegou à marca de três partidas sem vencer na Série A. Consequentemente, o clube das Laranjeiras voltou a encostar na zona de rebaixamento. Neste momento, o Fluzão está apenas uma posição fora do Z-4, mas com a mesma pontuação do que o 17º colocado Criciúma.
Enquanto isso, o Fortaleza briga na parte de cima da tabela. Na rodada passada, o Laion recebeu o Vasco na Arena Castelão e venceu por 3 a 0, com gols de Emmanuel Martínez, Breno Lopes e Renato Kayzer.

Provável escalação:

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Keno (Lima ou Serna) e Kauã Elias. Treinador: Mano Menezes.

  • Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso; Pochettino, Hércules, Martínez; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda

Transmissão:

  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã (RJ)
  • Onde assistir: Premiere, sportv e sportv4K

