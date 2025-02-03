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Fluminense empata no final com Boavista, mas não engrena no Carioca

Tricolor tem sete jogos no Carioca e apenas uma vitória. Dos seis gols marcados, três foram de pênalti. E, neste domingo, só não perdeu para o Boavista graças a defesas de Fábio

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 07:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2025 às 07:26
Fluminense e Boavista empataram por 1 a 1 neste domingo (2), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca
Fluminense só empata com Boavista no Carioca
Fluminense só empata com Boavista no Carioca Crédito: (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
O gol da partida foi marcado por Marcos Paulo, pelo Boavista, e Samuel Xavier, pelo Fluminense. Com o resultado, o Tricolor chegou a sete pontos no Carioca e se manteve na 9ª posição na tabela. Já o Boavista aparece em oitavo, com oito conquistados.
Mano Menezes foi vaiado pela torcida do Fluminense, por mal desempenho no final do ano passado e início de 2025. O técnico da equipe tem recebido negativas por parte dos torcedores do Tricolor, e no confronto contra o Boavista a situação não foi diferente.
Os próximos jogos das equipes serão na quarta-feira (5): o Boavista enfrenta o Bangu, lanterna do torneio, às 18h, enquanto o Fluminense vai ao São Januário contra o Vasco, às 21h30 (horários de Brasília).

COMO FOI O JOGO

Primeiro tempo teve pouca emoção e uma chance perdida por Keno. Apesar do Fluminense ter sido melhor, fazendo pressão alta sobre o Boavista, o Tricolor pouco finalizou para levar perigo ao goleiro Diego. O camisa 11 dos donos da casa acabou desperdiçando uma oportunidade embaixo do gol e não abriu o placar.
Na segunda etapa, o Boavista abriu o placar, mas o Fluminense conquistou o empate no final. Apesar das inúmeras substituições de Mano na área ofensiva, foi Samuel Xavier quem empatou o duelo já nos momentos finais. O Fluminense martelou durante todo o embate, mas só conseguiu o gol no finalzinho, sob vaias ao técnico da equipe por parte da torcida.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê (Fuentes); Bernal (Lele), Hércules e Isaque (Riquelme); Keno (Canobbio), Cano (Serna) e Arias. Técnico: Mano Menezes

BOAVISTA

Diego Loureiro. Ricardo, Gabriel Caran, Conceição e Mascarenhas; Marthã (Leandrinho), Caetano, Zé Mateus e Raí; Marcos Paulo (Matheus Alessandro) e Zé Vitor (Gabriel Conceição). Técnico: Rodney Gonçalves

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