Flamengo pega Ñublense para tentar encaminhar classificação na Libertadores

Flamengo enfrenta o Ñublense na noite desta quarta-feira (24) Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

O Flamengo enfrenta o Ñublense (CHI), a partir das 21h30 desta quarta-feira (24) no Estádio Municipal de Concepción, com a missão de somar pontos que lhe permitam encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores

Para isto, o Rubro-Negro terá que voltar a vencer na competição continental. Após estrear com derrota de 2 a 1 para o Aucas (Equador) fora de casa, o rubro-negro bateu o Ñublense por 2 a 0 no Maracanã e ficou no 1 a 1 com o Racing (Argentina). Com isso, o Fla ocupa a vice-liderança do Grupo A da competição com 4 pontos. A liderança é do Racing, que na última terça-feira (23) superou o Aucas por 2 a 1 para chegar aos 10 pontos.

O Mengão trabalhou nesta terça (23), no Estadio Huachipato-CAP, com foco na partida de amanhã, diante do Ñublense, pela @Libertadores! ?⚫ #VamosFlamengo #CRF



Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/eUPGrWN579 — Flamengo (@Flamengo) May 23, 2023

Porém, mesmo tendo vencido os chilenos na partida disputada no Maracanã, o técnico argentino Jorge Sampaoli deixou claro, em entrevista coletiva, que não espera facilidade, ainda mais atuando fora de casa: “[O Ñublense é um] time que joga muito bem […]. É um time que tem qualidade de jogo e que maneja muito bem a bola”.

Um importante “reforço” para esta partida pode ser o uruguaio Arrascaeta, que desfalcou o Flamengo no último domingo (21) em partida do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. O meio-campista, que ficou fora de combate por causa de dores na coxa direita, participou do treino realizado na última terça (23) já em solo chileno.