Flamengo pega Ñublense para tentar encaminhar classificação na Libertadores

O Flamengo enfrenta o Ñublense (CHI), a partir das 21h30 desta quarta-feira (24) no Estádio Municipal de Concepción, com a missão de somar pontos que lhe permitam encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.
Para isto, o Rubro-Negro terá que voltar a vencer na competição continental. Após estrear com derrota de 2 a 1 para o Aucas (Equador) fora de casa, o rubro-negro bateu o Ñublense por 2 a 0 no Maracanã e ficou no 1 a 1 com o Racing (Argentina). Com isso, o Fla ocupa a vice-liderança do Grupo A da competição com 4 pontos. A liderança é do Racing, que na última terça-feira (23) superou o Aucas por 2 a 1 para chegar aos 10 pontos.
Porém, mesmo tendo vencido os chilenos na partida disputada no Maracanã, o técnico argentino Jorge Sampaoli deixou claro, em entrevista coletiva, que não espera facilidade, ainda mais atuando fora de casa: “[O Ñublense é um] time que joga muito bem […]. É um time que tem qualidade de jogo e que maneja muito bem a bola”.
Um importante “reforço” para esta partida pode ser o uruguaio Arrascaeta, que desfalcou o Flamengo no último domingo (21) em partida do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. O meio-campista, que ficou fora de combate por causa de dores na coxa direita, participou do treino realizado na última terça (23) já em solo chileno.
A presença de Arrascaeta, um exímio articulador de jogadas, pode ser de grande importância para o Rubro-Negro conseguir fazer algo que Sampaoli destacou em sua última entrevista: ter a capacidade de criar oportunidades de gol diante de defesas muito fechadas. “Quando os espaços são reduzidos, o time tem que ter a tranquilidade de criar esses espaços, para depois estar no momento de os jogadores de qualidade definirem a partida”, declarou o treinador.