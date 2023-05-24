Anitta será atração do show de abertura da final da Liga dos Campeões

Anitta já se apresentou na final da Libertadores por duas vezes Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora brasileira Anitta foi anunciada, nesta quarta-feira (24), pela Uefa como atração do show de abertura da final da Liga dos Campeões , no dia 10 de junho, entre Manchester City e Inter de Milão. Ela vai dividir palco com o cantor e compositor nigeriano Burna Boy. A decisão do principal torneio de clubes da Europa ocorrerá no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

"Estou tão animada que a notícia finalmente saiu!", disse a cantora, em comunicado divulgado pela Uefa. "Vamos fazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo. Você não vai querer perder isso", concluiu.

A cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões tem o patrocínio da Pepsi e será transmitido em mais de 200 países e territórios, bem como no Uefa.com e nos canais oficiais da Uefa no YouTube e da Uefa Champions League TikTok. A atração está em seu sétimo ano e já contou com os shows de Camila Cabello, Imagine Dragons, Dua Lipa, Black Eyed Peas e Now United.

Torcedora do Botafogo, a carioca também se apresentou nas finais da Copa Libertadores de 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, no Uruguai, e 2019, quando o Flamengo derrotou o River Plate de virada, também por 2 a 1, em Lima, no Peru. A brasileira, portanto, se tornará a única a se apresentar tanto numa final de Libertadores quando numa decisão da Liga dos Campeões.