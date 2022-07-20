Flamengo conta com estreia de Cebolinha para encarar o Juventude

Atacante deve fazer estreia pela ponta esquerda do elenco Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Everton Cebolinha foi o primeiro reforço do Flamengo nesta janela de transferências para o restante da temporada. O jogador, que já treina no Ninho do Urubu há duas semanas, estreia nesta quarta-feira (20), às 20h30, contra o Juventude, no Mané Garrinha, pela 18ª rodada do foi o primeiro reforço do Flamengo nesta janela de transferências para o restante da temporada. O jogador, que já treina no Ninho do Urubu há duas semanas, estreia nesta quarta-feira (20), às 20h30, contra o Juventude, no Mané Garrinha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

"Sempre joguei mais pelo lado esquerdo. No Benfica fiz outras posições. Dorival [treinador] vai decidir onde é melhor. Ter uma equipe qualificada faz com que só o Flamengo tenha a ganhar com isso. Eu venho para ajudar, querer jogar, todo mundo quer", disse o atacante durante a apresentação.

Porém, com Dorival Júnior arrumando a casa, o time se encaixou mesmo na ausência de BH, melhorou de atuações e, inclusive, se classificou às quartas da Libertadores e da Copa do Brasil.

Agora, Cebolinha ficará à disposição em um momento em que a concorrência pela titularidade está acirrada. Pedro e Gabigol acumulam boas sequências e agradaram no ataque rubro-negro. Por isso, o ex-gremista ainda deve começar a partida no banco de reservas.

O Flamengo terá diversas novidades para o confronto. A começar por Gabigol, que cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Coritiba no sábado passado (16).

Os atletas preservados no fim de semana também deve entrar como titulares. São os casos de Everton Ribeiro, Arrascaeta, David Luiz, Rodinei e Thiago Maia. Os desfalques são o meia Diego e o atacante Marinho, lesionados.

O Flamengo terá o seguinte time para encarar o Juventude: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

O Juventude deve entrar em campo com a seguinte escalação: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Yuri Lima (Jean Irmer), Jadson, Óscar Ruiz e Bruno Nazário; Edinho (Paulo Henrique) e Ricardo Bueno.

A PARTIDA