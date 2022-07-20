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Campeonato Brasileiro

Flamengo conta com estreia de Cebolinha para encarar o Juventude

Primeiro reforço do Fla nesta janela de transferências, o atacante deve fazer sua estreia no elenco rubro-negro na noite desta quarta-feira (20), no Mané Garrinha, em Brasília
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2022 às 09:24

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 09:24

Atacante deve fazer estreia pela ponta esquerda do elenco
Atacante deve fazer estreia pela ponta esquerda do elenco Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Everton Cebolinha foi o primeiro reforço do Flamengo nesta janela de transferências para o restante da temporada. O jogador, que já treina no Ninho do Urubu há duas semanas, estreia nesta quarta-feira (20), às 20h30, contra o Juventude, no Mané Garrinha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Versátil, o atacante já atuou em diversas funções ao longo da carreira. Com a grave lesão de Bruno Henrique no joelho direito, a posição preferida de Cebolinha ficou à disposição: a ponta esquerda.
"Sempre joguei mais pelo lado esquerdo. No Benfica fiz outras posições. Dorival [treinador] vai decidir onde é melhor. Ter uma equipe qualificada faz com que só o Flamengo tenha a ganhar com isso. Eu venho para ajudar, querer jogar, todo mundo quer", disse o atacante durante a apresentação.
Porém, com Dorival Júnior arrumando a casa, o time se encaixou mesmo na ausência de BH, melhorou de atuações e, inclusive, se classificou às quartas da Libertadores e da Copa do Brasil.
Agora, Cebolinha ficará à disposição em um momento em que a concorrência pela titularidade está acirrada. Pedro e Gabigol acumulam boas sequências e agradaram no ataque rubro-negro. Por isso, o ex-gremista ainda deve começar a partida no banco de reservas.
O Flamengo terá diversas novidades para o confronto. A começar por Gabigol, que cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Coritiba no sábado passado (16).

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Os atletas preservados no fim de semana também deve entrar como titulares. São os casos de Everton Ribeiro, Arrascaeta, David Luiz, Rodinei e Thiago Maia. Os desfalques são o meia Diego e o atacante Marinho, lesionados.
O Flamengo terá o seguinte time para encarar o Juventude: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.
O Juventude deve entrar em campo com a seguinte escalação: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Yuri Lima (Jean Irmer), Jadson, Óscar Ruiz e Bruno Nazário; Edinho (Paulo Henrique) e Ricardo Bueno.

A PARTIDA

  • Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)
  • Horário: Às 20h30 (de Brasília) desta quarta-feira (20)
  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
  • Transmissão: Premiere

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