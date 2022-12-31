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Homenagem

Fifa pede um minuto de silêncio por Pelé em todos os jogos de futebol do mundo

O Rei do Futebol morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, por falência múltipla de órgãos, após progressão de um câncer de cólon diagnosticado em 2021

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 21:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 dez 2022 às 21:19
A Fifa (Federação Internacional de Futebol) recomendou nesta sexta-feira (30) que todos os seus membros adotem um minuto de silêncio em homenagem a Pelé, antes de todas as partidas, até a semana que vem.
O Rei do Futebol morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, por falência múltipla de órgãos, após progressão de um câncer de cólon diagnosticado em 2021.
"A Fifa pede aos organizadores de competições que façam um minuto de silêncio antes de cada partida neste fim de semana e na próxima semana. Pedimos que esta mensagem seja comunicada aos organizadores de todas as competições relevantes", diz circular emitida pelo conselho da entidade e assinada pela secretária geral, Fatma Samoura.
Pelé, Rei do Futebol
Pelé, Rei do Futebol Crédito: CBF/Divulgação
A carta é direcionada a todas as federações que integram a entidade. "Em solidariedade à família e aos amigos, à Confederação Brasileira de Futebol, ao Brasil e a todos os torcedores que tanto o adoravam, as bandeiras da sede da Fifa ficarão hasteadas a meio mastro", acrescenta o texto.
Momentos após a confirmação da morte do Rei do Futebol, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já havia divulgado uma carta aberta na qual presta homenagem ao ex-jogador. A entidade também publicou em suas redes sociais um vídeo com depoimentos de pessoas próximas e imagens da carreira de Pelé."
"Mesmo antes da recomendação oficial da Fifa, diversas partidas disputadas na Europa nesta sexta-feira (30) foram marcadas pelas homenagens ao Rei."
"A Premier League já havia anunciado que Pelé seria homenageado durante toda a 18ª rodada do Campeonato Inglês, mas com um minuto de aplausos, em vez de silêncio. Além disso, os jogadores atuarão usando uma braçadeira preta em sinal de luto.
A federação italiana também já havia determinado um minuto de silêncio em homenagem a Pelé em todas as partidas da 16ª rodada, no retorno da Série A, no dia 4 de janeiro."

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