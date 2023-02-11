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Fifa pede desculpas ao torcedores por troca de local de jogo do Flamengo

A mudança do local da partida foi oficializada faltando apenas dois dias para o duelo, passando o confronto da capital Rabat para Tânger, que fica ao norte do Marrocos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2023 às 14:16

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 14:16

SÃO PAULO - A Fifa emitiu uma nota oficial onde pede desculpas pelo "inconveniente" em relação à troca de sede da disputa de terceiro e quarto lugar do Mundial de Clubes entre Flamengo e Al Ahly, do Egito. No comunicado, a entidade também informa o procedimento para quem quiser retirar o ingresso para o jogo.
A mudança do local da partida foi oficializada faltando apenas dois dias para o duelo, passando o confronto da capital Rabat para Tânger, que fica ao norte do Marrocos.
Muitos rubro-negros desistiram da partida por conta do deslocamento e os gastos logísticos e pretendem acionar judicialmente a Fifa.
Torcedores do Flamengo haviam se planejado para jogo em Rabat, mas partida do 3º foi transferida para Tanger
Torcedores do Flamengo haviam se planejado para jogo em Rabat, mas partida do 3º foi transferida para Tanger Crédito: Fred Gomes / ge
COMUNICADO OFICIAL:
"Conforme comunicado ontem, a partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2022️ entre Al Ahly FC e Flamengo agora será disputada no Estádio Tânger, com capacidade para 65.000 pessoas, às 16h30 de sábado, 11 de fevereiro.
Pedimos sinceras desculpas por esse inconveniente e estamos trabalhando para garantir que esse processo seja o mais tranquilo possível para os torcedores que gostariam de acompanhar a partida pelo terceiro lugar em Tânger.
Os portadores de ingressos para a partida final poderão trocar seus ingressos atuais por novos para a disputa do terceiro lugar no local listado abaixo. Ou tenha a opção de solicitar o reembolso de passagens existentes por meio da página de emissão de passagens.

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