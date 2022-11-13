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Cenário de guerra

Festa do Flamengo termina com confusão e correria no Rio

Policia atirou bombas de efeito moral para conter briga entre torcedores, que ocorreu no fim de evento de comemoração dos títulos da Libertadores e Copa do Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 nov 2022 às 16:22

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 16:22

  • Bruno Braz

RIO DE JANEIRO - A festa do Flamengo no Centro do Rio de Janeiro, que foi realizada neste domingo (13), terminou em confusão. Quando o trio chegava próximo ao fim do circuito, houve uma briga entre torcedores. Para conter o tumulto, policiais militares soltaram bombas de efeito moral, e alguns jogadores chegaram a passar mal.
Polícia atira bombas para conter briga de torcedores do Flamengo
Cenário de destruição após polícia conter briga entre torcedores do Flamengo  Crédito: Marcelo de Jesus Eireli
Durante o momento agitado, Rodolfo Landim, presidente do clube rubro-negro, foi ao microfone e disse que ali era para ser uma festa pelos títulos conquistados. Gabigol disse: "Se vocês não pararem a briga, o trio vai acabar, e eu não quero ir embora".
O lateral-esquerdo Ayrton Lucas ficou no chão do trio sendo acudido e teve de receber atendimento. Muitos rubro-negros que acompanhavam a festa, dentre eles, muitas mulheres, idosos e crianças, também tiveram mal-estar após as ações.
Para que os atletas chegassem aos ônibus, a Polícia Militar dispersou a multidão com mais bombas. Em seguida os veículos foram embora escoltados pelos oficiais.
A festa aconteceu na Avenida Antônio Carlos, mas o tumulto teve reflexos em outros pontos do Centro da Cidade Maravilhosa, como a Cinelândia. Muitos torcedores, na correria, se abrigaram na escada do Theatro Municipal.
Ao fim da confusão, o cenário era de guerra na Avenida Antônio Carlos, com muitas pedras portuguesas, chinelos, sandálias e tapumes caídos no chão. Alguns torcedores passaram com ferimentos de balas de borracha.

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