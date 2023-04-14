Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Ex-mulher de Hakimi pede divórcio, mas não encontra bens no nome do jogador
No nome da mãe

Ex-mulher de Hakimi pede divórcio, mas não encontra bens no nome do jogador

Após jogador ser denunciado por estupro, modelo espanhola foi ao Tribunal para solicitar metade do patrimônio do lateral marroquino, mas foi informada de que tudo estava no nome da mãe do atleta

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2023 às 15:53
A atriz Hiba Abouk pediu divórcio após a acusação de estupro que Hakimi sofreu em fevereiro
A atriz Hiba Abouk pediu divórcio após a acusação de estupro que Hakimi sofreu em fevereiro Crédito: Instagram/Reprodução
A modelo espanhola Hiba Abouk, ex-esposa de Achraf Hakimi, lateral do PSG, entrou na Justiça com um pedido de divórcio, após a acusação de estupro que o jogador recebeu em fevereiro. No entanto, foi surpreendida quando solicitou metade da fortuna do atleta e ficou apontado que Hakimi colocou todos os seus bens no nome da mãe.
Segundo alguns portais espanhóis, a atriz e seus representantes ficaram sabendo da ausência de bens em nome do jogador quando foram ao Tribunal solicitar a partilha do patrimônio, mesmo ele sendo um dos atletas mais bem pagos do PSG e da Ligue 1.
Hakimi foi acusado de estupro no último dia 25 de fevereiro por uma jovem de 24 anos. Segundo ela, o crime teria acontecido na casa do lateral marroquino. A mulher procurou a polícia após o ocorrido, não quis prestar queixa, mas mesmo assim o caso foi assumido pela Promotoria.

Veja Também

Quem são os candidatos a craque do Brasileirão 2023? Confira a lista

Vai começar! Confira onde assistir aos jogos da 1ª rodada do Brasileirão

Flamengo perde para o Maringá-PR na Copa do Brasil e aumenta a crise

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro frança Futebol paris
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados