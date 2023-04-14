Ex-mulher de Hakimi pede divórcio, mas não encontra bens no nome do jogador

A modelo espanhola Hiba Abouk, ex-esposa de Achraf Hakimi, lateral do PSG, entrou na Justiça com um pedido de divórcio, após a acusação de estupro que o jogador recebeu em fevereiro. No entanto, foi surpreendida quando solicitou metade da fortuna do atleta e ficou apontado que Hakimi colocou todos os seus bens no nome da mãe.
Segundo alguns portais espanhóis, a atriz e seus representantes ficaram sabendo da ausência de bens em nome do jogador quando foram ao Tribunal solicitar a partilha do patrimônio, mesmo ele sendo um dos atletas mais bem pagos do PSG e da Ligue 1.
Hakimi foi acusado de estupro no último dia 25 de fevereiro por uma jovem de 24 anos. Segundo ela, o crime teria acontecido na casa do lateral marroquino. A mulher procurou a polícia após o ocorrido, não quis prestar queixa, mas mesmo assim o caso foi assumido pela Promotoria.