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Em evento na Serra, capixabas veem a taça do Brasileirão e tietam Túlio Maravilha

Empresa responsável pelo principal patrocínio do Campeonato Brasileiro promoveu evento entre sexta-feira (10) e sábado (11)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 nov 2023 às 16:36

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 16:36

Confira imagens da visita de Túlio Maravilha ao Espírito Santo, com a taça do Campeonato Brasileiro
Confira imagens da visita de Túlio Maravilha ao Espírito Santo, com a taça do Campeonato Brasileiro Crédito: João Barbosa
Ver a taça do Campeonato Brasileiro de perto, participar de gincanas e ainda garantir fotos e autógrafos com um dos maiores artilheiros do Brasileirão. Essa foi a experiência vivida por torcedores capixabas entre sexta-feira (10) e sábado (11), em um evento que contou com a presença do ex-atacante Túlio Maravilha e o troféu oficial da competição. A ação foi promovida na Serra pela rede atacadista Assaí, patrocinadora master do campeonato.
Durante esta manhã, centenas de torcedores e fãs passaram pelo local, elogiando a receptividade de Túlio Maravilha e a estrutura montada para o evento, que contou com ações interativas como decoração especial do Brasileirão, simulação da entrada de jogadores em campo, gincanas, distribuição de brindes e vales-compras.

Homenagens ao ídolo

Confira imagens da visita de Túlio Maravilha ao Espírito Santo, com a taça do Campeonato Brasileiro
Capixabas garantiram fotos com um dos maiores ídolos do Botafogo Crédito: João Barbosa
De passagem pelo evento, o botafoguense Glauber Drumond contou à reportagem de A Gazeta sobre sua paixão pelo clube e pelos feitos de Túlio Maravilha, o que rendeu uma homenagem ao ídolo, dando o nome do jogador a um de seus filhos.
“Túlio é o maior da história do Botafogo, tinha que marcar presença aqui. Inclusive, meu filho se chama Túlio em homenagem a ele. Agora nossas expectativas estão voltadas para sermos campeões novamente, mas com esperança e fé vamos conquistar esse título”, disse Glauber, acompanhado dos filhos Túlio e Elis, e da esposa Luana.
A aparição de Túlio Maravilha rendeu fotos e autógrafos até mesmo para torcedores de outras equipes. Durante o evento, pessoas com camisas de times como Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras também fizeram questão de acompanhar o ídolo da equipe rival.
“O Botafogo ‘deu mole’ na liderança do campeonato. Vim aqui hoje por ser um amante do futebol e por conhecer a história do Túlio. Mas minha esperança é que o Flamengo se organize e volte a entrar na briga pelo título. E no ano que vem, com mudanças na diretoria, vamos voltar aos títulos”, disse o flamenguista Renato Almeida.

Confira as fotos da visita de Túlio Maravilha ao Espírito Santo com a taça do Campeonato Brasileiro

Anarison Silva, gerente da loja Assaí, situada em Planalto de Carapina, afirmou que eventos como esse são de suma importância para aproximar ainda mais o torcedor do campeonato mais cobiçado do Brasil.
“Um evento desse porte e com um nome tão importante como é o Túlio é muito importante para essa forte parceria entre o Assaí e o Campeonato Brasileiro. É muito bacana proporcionar isso para o público aqui da região”, disse Anarison.
“Estamos analisando com nossa equipe de marketing a viabilidade de fazer mais eventos como esse em breve. Dá para ver que o pessoal abraça a ideia. Essa iniciativa já passou por cinco estados além do Espírito Santo e vem sendo um sucesso”, completou o gestor.
Após passar pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a ação do Assaí Atacadista com a taça do Brasileirão embarca para o Distrito Federal, onde fará o último evento antes da premiação do campeão de 2023.

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