Em evento na Serra, capixabas veem a taça do Brasileirão e tietam Túlio Maravilha

Confira imagens da visita de Túlio Maravilha ao Espírito Santo, com a taça do Campeonato Brasileiro Crédito: João Barbosa

Durante esta manhã, centenas de torcedores e fãs passaram pelo local, elogiando a receptividade de Túlio Maravilha e a estrutura montada para o evento, que contou com ações interativas como decoração especial do Brasileirão , simulação da entrada de jogadores em campo, gincanas, distribuição de brindes e vales-compras.

Homenagens ao ídolo

Capixabas garantiram fotos com um dos maiores ídolos do Botafogo Crédito: João Barbosa

De passagem pelo evento, o botafoguense Glauber Drumond contou à reportagem de A Gazeta sobre sua paixão pelo clube e pelos feitos de Túlio Maravilha, o que rendeu uma homenagem ao ídolo, dando o nome do jogador a um de seus filhos.

“Túlio é o maior da história do Botafogo, tinha que marcar presença aqui. Inclusive, meu filho se chama Túlio em homenagem a ele. Agora nossas expectativas estão voltadas para sermos campeões novamente, mas com esperança e fé vamos conquistar esse título”, disse Glauber, acompanhado dos filhos Túlio e Elis, e da esposa Luana.

A aparição de Túlio Maravilha rendeu fotos e autógrafos até mesmo para torcedores de outras equipes. Durante o evento, pessoas com camisas de times como Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras também fizeram questão de acompanhar o ídolo da equipe rival.

“O Botafogo ‘deu mole’ na liderança do campeonato. Vim aqui hoje por ser um amante do futebol e por conhecer a história do Túlio. Mas minha esperança é que o Flamengo se organize e volte a entrar na briga pelo título. E no ano que vem, com mudanças na diretoria, vamos voltar aos títulos”, disse o flamenguista Renato Almeida.

Confira as fotos da visita de Túlio Maravilha ao Espírito Santo com a taça do Campeonato Brasileiro

Anarison Silva, gerente da loja Assaí, situada em Planalto de Carapina, afirmou que eventos como esse são de suma importância para aproximar ainda mais o torcedor do campeonato mais cobiçado do Brasil.

“Um evento desse porte e com um nome tão importante como é o Túlio é muito importante para essa forte parceria entre o Assaí e o Campeonato Brasileiro. É muito bacana proporcionar isso para o público aqui da região”, disse Anarison.

“Estamos analisando com nossa equipe de marketing a viabilidade de fazer mais eventos como esse em breve. Dá para ver que o pessoal abraça a ideia. Essa iniciativa já passou por cinco estados além do Espírito Santo e vem sendo um sucesso”, completou o gestor.