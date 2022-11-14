De olho no Mundial, Flamengo renova com Filipe Luís até 2023

RIO DE JANEIRO - O Flamengo comunicou nesta segunda-feira (14) que o lateral Filipe Luís renovou o seu contrato com o clube por mais uma temporada. Com 37 anos, o jogador, que já revelou o desejo de se tornar treinador no futuro, continuará como dono da lateral esquerda na temporada 2023, ainda mais com a incerteza sobre a permanência de Ayrton Lucas.

"Multicampeão com o manto, craque e flamenguista, Filipe Luís assinou renovação de contrato com o Mengão até dezembro de 2023! A Nação terá ainda mais oportunidades de prestigiar a elegância e o talento do lateral no ano que vem", publicou o Flamengo em suas redes sociais.

Filipe Luís está no Flamengo desde 2019, tendo disputado 155 jogos Crédito: Leonardo Sguacabia / Staff Images

Filipe Luís fez parte de um dos períodos mais importantes na história do Flamengo, tendo conquistado inúmeros títulos (dez no total), incluindo dois troféus da Copa Libertadores . No time rubro-negro desde 2019, o jogador soma 155 partidas e quatro gols. Em 2022, foram 40 jogos e um gol.

O jogador começou a carreira no Figueirense e rodou o mundo ao passar por Ajax, Rentistas-URU, La Coruña, Atlético de Madrid e Chelsea, até assinar com o Flamengo. Filipe Luís também vestiu a camisa da Seleção Brasileira por 44 oportunidades. Fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Além de ainda desempenhar a função em um dos setores carentes do clube muito bem, o lateral faz parte dos planos da diretoria para o Mundial de Clubes. Por isso, a renovação era vista como prioridade. Agora o Flamengo buscará definir mais duas situações, as do zagueiro David Luiz e do técnico Dorival Junior

Do outro lado, o Flamengo vem também fazendo uma reformulação em seu elenco. O meia Diego anunciou a aposentadoria e até entregou a camisa 10 para Gabriel em sua despedida, no sábado (12). Já o goleiro Diego Alves, que também deixou o clube, definirá o seu futuro nos próximos dias.