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Futebol brasileiro

De olho no Mundial, Flamengo renova com Filipe Luís até 2023

Lateral de 37 anos estendeu o vínculo com o clube por mais uma temporada; jogador deseja ser treinador após pendurar as chuteiras
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 nov 2022 às 17:16

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 17:16

RIO DE JANEIRO - O Flamengo comunicou nesta segunda-feira (14) que o lateral Filipe Luís renovou o seu contrato com o clube por mais uma temporada. Com 37 anos, o jogador, que já revelou o desejo de se tornar treinador no futuro, continuará como dono da lateral esquerda na temporada 2023, ainda mais com a incerteza sobre a permanência de Ayrton Lucas.
"Multicampeão com o manto, craque e flamenguista, Filipe Luís assinou renovação de contrato com o Mengão até dezembro de 2023! A Nação terá ainda mais oportunidades de prestigiar a elegância e o talento do lateral no ano que vem", publicou o Flamengo em suas redes sociais.
Filipe Luís, lateral do Flamengo
Filipe Luís está no Flamengo desde 2019, tendo disputado 155 jogos Crédito: Leonardo Sguacabia / Staff Images
Filipe Luís fez parte de um dos períodos mais importantes na história do Flamengo, tendo conquistado inúmeros títulos (dez no total), incluindo dois troféus da Copa Libertadores. No time rubro-negro desde 2019, o jogador soma 155 partidas e quatro gols. Em 2022, foram 40 jogos e um gol.
O jogador começou a carreira no Figueirense e rodou o mundo ao passar por Ajax, Rentistas-URU, La Coruña, Atlético de Madrid e Chelsea, até assinar com o Flamengo. Filipe Luís também vestiu a camisa da Seleção Brasileira por 44 oportunidades. Fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.
Além de ainda desempenhar a função em um dos setores carentes do clube muito bem, o lateral faz parte dos planos da diretoria para o Mundial de Clubes. Por isso, a renovação era vista como prioridade. Agora o Flamengo buscará definir mais duas situações, as do zagueiro David Luiz e do técnico Dorival Junior
Do outro lado, o Flamengo vem também fazendo uma reformulação em seu elenco. O meia Diego anunciou a aposentadoria e até entregou a camisa 10 para Gabriel em sua despedida, no sábado (12). Já o goleiro Diego Alves, que também deixou o clube, definirá o seu futuro nos próximos dias.
O Flamengo também visa reforçar o seu elenco para buscar o título do Mundial de Clubes, tendo como o principal rival o Real Madrid. A diretoria rubro-negro prometeu ao menos três reforços de peso para o torneio. O primeiro é o retorno do meia Gerson, muito próximo de ser anunciado pelo clube.

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