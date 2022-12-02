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Copa do Mundo

Daniel Alves vê derrota do Brasil como alerta para próximas fases

Contra Camarões, lateral de 39 anos se tornou o jogador mais velho a atuar pela Seleção Brasileira em um jogo de Copa

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 20:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2022 às 20:17
Daniel Alves durante jogo da Seleção Brasileira contra Camarões
Daniel Alves durante jogo da Seleção Brasileira contra Camarões Crédito: Fifa/Divulgação
O lateral e capitão Daniel Alves viu a derrota do Brasil para Camarões como alerta para a segunda fase da Copa do Mundo do Catar. Já classificado para as oitavas de final, o time de Tite perdeu por 1 a 0, com gol de Aboubakar nos minutos finais, nesta sexta-feira (2).
O Brasil poupou todos seus titulares e teve Dani Alves como capitão. Após muitas chances desperdiçadas, Camarões surpreendeu nos acréscimos.
"É um toque de atenção para a gente. Não existe nenhum rival fraco aqui, todos jogam alguma coisa sempre. Fica essa lição, precisamos estar durante todo o jogo ligados e concentrados. É um detalhe só, tivemos ocasiões, ocasiões, ocasiões e no detalhe a bola foi para eles. Escapamos um belo dia para nós que não jogávamos tanto, que não tínhamos tantas oportunidades. Temos que nos reinventar para a fase onde não pode mais errar", disse Daniel Guedes, à TV Globo.
"É bom acontecer isso nesse momento, para alertar. Agora é briga por espaço, por centímetro. Que aprendamos a lição de hoje", completou.
O lateral, que tem 39 anos, 6 meses e 26 dias, tornou-se, nesta sexta-feira (2), o brasileiro mais velho a atuar em uma Copa do Mundo. Ele superou a marca que até então era de Thiago Silva, hoje com 38 anos — o zagueiro também está participando do torneio no Catar.
A dupla ultrapassou, neste ano, o ex-lateral Djalma Santos, que atuou na Copa do Mundo de 1966 com 37 anos, 4 meses e 18 dias.
Mesmo com o tropeço, o Brasil se classificou em primeiro do Grupo G, por um gol de saldo a mais que a Suíça, que derrotou a Sérvia. A equipe canarinho enfrentará a Coreia do Sul na segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974.
Everton Ribeiro durante jogo da Seleção Brasileira contra Camarões
Everton Ribeiro entrou no segundo tempo do jogo da Seleção Brasileira contra Camarões Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Estreante em Copa do Mundo, Everton Ribeiro minimizou a derrota do Brasil.  "Estou muito feliz por estrear na Copa, foi um bom jogo. Criamos bastante e fizemos o que foi treinado, mas não acertamos único passe e chute. No forte deles, o cruzamento e treinamos isso, acharam o gol. Mas o time está cada vez melhor, mais sólido, e vamos forte para as oitavas", disse à Globo.
"Tem que ficar o aprendizado. Copa é dura, ninguém gosta de perder. Temos que fazer melhor nas oitavas para jogar bem, criar oportunidades e aproveitar, é chance zero de errar. A Copa do Mundo é assim, os resultados anteriores não influenciam em nada. É foco total, recuperar quem tem que recuperar e fazer grande jogo em busca da vitória", completou.

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