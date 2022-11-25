Copa: Inglaterra e EUA empatam e adiam definição das vagas do Grupo B

DOHA, CATAR - Inglaterra e Estados Unidos fizeram um jogo completamente morno no Al-Bayt e empataram, na tarde desta sexta-feira (25), em 0 a 0 pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo

Sterling, da Inglatera, disputa lance com Wright e Tyler Adams, dos Estados Unidos, Crédito: EBRAHIM NOROOZI

O ponto alto da partida veio antes do apito inicial, quando os jogadores da Inglaterra se ajoelharam, assim como na estreia diante do Irã segundos antes do apito inicial. A iniciativa faz parte de um protesto contra a proibição do uso da braçadeira com a hashtag #OneLove, que apoia os direitos LGBTQIA+.

Antes de a Copa começar, a Fifa ameaçou dar punição de cartão amarelo a jogadores que entrassem em campo com o adereço.

O empate sem gols embolou de vez a chave, que agora tem as quatro seleções vivas na briga por duas vagas no mata-mata: além dos britânicos (quatro pontos) e norte-americanos (dois pontos), o Irã e o País de Gales disputam a classificação na última rodada.

No jogo final da primeira fase, ingleses e norte-americanos entram em campo no mesmo dia e horário: terça-feira (29), a partir das 16h (de Brasília).