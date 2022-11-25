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Tudo embolado

Copa: Inglaterra e EUA empatam e adiam definição das vagas do Grupo B

Além de ingleses e americanos, Irã e País de Gales também entrarão na última rodada com chances de classificação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2022 às 18:54

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 18:54

DOHA, CATAR - Inglaterra e Estados Unidos fizeram um jogo completamente morno no Al-Bayt e empataram, na tarde desta sexta-feira (25), em 0 a 0 pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo.
Raheem Sterling, da Inglatera, disputa lance com Haji Wright e Tyler Adams, dos Estados Unidos,
Sterling, da Inglatera, disputa lance com Wright e Tyler Adams, dos Estados Unidos, Crédito: EBRAHIM NOROOZI
O ponto alto da partida veio antes do apito inicial, quando os jogadores da Inglaterra se ajoelharam, assim como na estreia diante do Irã segundos antes do apito inicial. A iniciativa faz parte de um protesto contra a proibição do uso da braçadeira com a hashtag #OneLove, que apoia os direitos LGBTQIA+.
Antes de a Copa começar, a Fifa ameaçou dar punição de cartão amarelo a jogadores que entrassem em campo com o adereço.
O empate sem gols embolou de vez a chave, que agora tem as quatro seleções vivas na briga por duas vagas no mata-mata: além dos britânicos (quatro pontos) e norte-americanos (dois pontos), o Irã e o País de Gales disputam a classificação na última rodada.
No jogo final da primeira fase, ingleses e norte-americanos entram em campo no mesmo dia e horário: terça-feira (29), a partir das 16h (de Brasília).
O estrelado time treinado por Gareth Southgate encara o desesperado País de Gales — que tem um ponto —, enquanto os comandados de Gregg Berhalter têm pela frente o Irã, que soma três.

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