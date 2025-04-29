Conmebol anuncia final da Libertadores 2025 em Lima

A Conmebol anunciou que Lima, a capital peruana, vai receber a final da Libertadores de 2025 Crédito: Conmebol/ilustrativa

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (28) que a final da Libertadores 2025 será em Lima, no Peru.

O jogo está marcado para 29 de novembro.

A cidade volta a receber a decisão depois da edição de 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate em um desfecho épico, com uma virada nos acréscimos.

Lima superou a concorrência de Montevidéu e Brasília. Como o UOL publicou, a cidade brasileira já tinha perdido força, até por conta das rusgas recentes entre CBF e Conmebol.

Ano passado, a final da Libertadores foi vencida pelo Botafogo, em Buenos Aires.

A vitória do Flamengo sobre o River em 2019, no Peru, abriu a sequência de seis títulos da Libertadores conquistados pelos times brasileiros.

Na primeira vez que recebeu a final única da Libertadores, o Peru foi uma solução de última hora. A ideia da Conmebol era fazer o jogo em Santiago, no Chile, mas questões de segurança impediram na ocasião.