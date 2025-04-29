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Brasileiros de olho

Conmebol anuncia final da Libertadores 2025 em Lima

O estádio onde será jogada a partida decisiva, porém, ainda não foi definido

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 12:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2025 às 12:13
A Conmebol anunciou que Lima, a capital peruana, vai receber a final da Libertadores de 2025 Crédito: Conmebol/ilustrativa
A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (28) que a final da Libertadores 2025 será em Lima, no Peru.
O jogo está marcado para 29 de novembro.
A cidade volta a receber a decisão depois da edição de 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate em um desfecho épico, com uma virada nos acréscimos.
Lima superou a concorrência de Montevidéu e Brasília. Como o UOL publicou, a cidade brasileira já tinha perdido força, até por conta das rusgas recentes entre CBF e Conmebol.
Ano passado, a final da Libertadores foi vencida pelo Botafogo, em Buenos Aires.
A vitória do Flamengo sobre o River em 2019, no Peru, abriu a sequência de seis títulos da Libertadores conquistados pelos times brasileiros.
Na primeira vez que recebeu a final única da Libertadores, o Peru foi uma solução de última hora. A ideia da Conmebol era fazer o jogo em Santiago, no Chile, mas questões de segurança impediram na ocasião.
Agora, os peruanos levam a melhor como primeira escolha da entidade.

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