Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Arsenal e PSG abrem as semifinais da Champions; veja destaques desta terça-feira
Fique de olho

Arsenal e Paris Saint-Germain abrem nesta terça-feira (29) a disputa por uma vaga na final da Champions League.

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 10:52

Agência FolhaPress

Arsenal e Paris Saint-Germain abrem nesta terça-feira (29) a disputa por uma vaga na final da Champions League. O confronto de ida pela semifinal será em Londres, às 16h (de Brasília), no estádio Emirates.
Arsenal treina no estádio Emirates, palco do confronto com o PSG pela semifinal da Champions Crédito: Franck Fife/AFP
O confronto de volta será na próxima semana, na quarta-feira (7), no mesmo horário, em Paris. As duas equipes estão em busca de uma conquista inédita para suas galerias.
Nas quartas de final, o Arsenal eliminou o poderoso Real Madrid. O PSG, por sua vez, avançou no torneio depois de passar pelo Aston Villa.
Na outra chave estão Barcelona e Inter de Milão, que duelam nesta quarta-feira (30), na Espanha..

CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS NESTA TERÇA

  • 16h Arsenal x PSG - Champions, SBT, TNT e Max
  • 19h Internacional x Maracanã - Copa do Brasil, Sportv e Premiere
  • 19h Retrô x Fortaleza - Copa do Brasil, Sportv3 e Premiere
  • 19h30 Maringá x Atlético-MG - Copa do Brasil, Prime Vídeo
  • 21h30 Fluminense x Aparecidense - Copa do Brasil, Prime Vídeo
  • 21h30 São Paulo x Náutico - Copa do Brasil, Sportv e Premiere

Tópicos Relacionados

copa do brasil fluminense Liga dos Campeões
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados