Arsenal e PSG abrem as semifinais da Champions; veja destaques desta terça-feira

Arsenal e Paris Saint-Germain abrem nesta terça-feira (29) a disputa por uma vaga na final da Champions League. O confronto de ida pela semifinal será em Londres, às 16h (de Brasília), no estádio Emirates.
O confronto de volta será na próxima semana, na quarta-feira (7), no mesmo horário, em Paris. As duas equipes estão em busca de uma conquista inédita para suas galerias.
Nas quartas de final, o Arsenal eliminou o poderoso Real Madrid. O PSG, por sua vez, avançou no torneio depois de passar pelo Aston Villa.
Na outra chave estão Barcelona e Inter de Milão, que duelam nesta quarta-feira (30), na Espanha..
CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS NESTA TERÇA
- 16h Arsenal x PSG - Champions, SBT, TNT e Max
- 19h Internacional x Maracanã - Copa do Brasil, Sportv e Premiere
- 19h Retrô x Fortaleza - Copa do Brasil, Sportv3 e Premiere
- 19h30 Maringá x Atlético-MG - Copa do Brasil, Prime Vídeo
- 21h30 Fluminense x Aparecidense - Copa do Brasil, Prime Vídeo
- 21h30 São Paulo x Náutico - Copa do Brasil, Sportv e Premiere