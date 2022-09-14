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Semana de decisão!

Confira onde assistir aos jogos de Flamengo x São Paulo e Corinthians x Fluminense

A Copa do Brasil irá conhecer nesta semana os dois finalistas da edição de 2022. No duelo Rio-São Paulo, os clubes se encaram em busca da taça da competição nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2022 às 09:06

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 09:06

Pedro marca gol para o Flamengo durante o jogo contra o Velez Sarsfield na semifinal (jogo de ida) da Copa Libertadores 2022.
Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã Crédito: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress
Quarta (14) e quinta-feira terão noites decisivas para a Copa do Brasil. A competição, que é a maior em número de clubes em disputa e a que tem o maior valor em premiações em dinheiro no País, vai conhecer os grandes finalistas de 2022.
Nos duelos iniciais da semifinal, o Fluminense recebeu o Corinthians em um Maracanã incendiado e os clubes ficaram no empate de 2 a 2, deixando as maiores emoções para o duelo da Neo Química Arena. 
Já o São Paulo encarou o Flamengo no Morumbi, e apesar de ter feito uma bela partida, foi envolvido pelos comandados de Dorival Jr., que aplicaram o placar de 3 a 1, e partem com maior tranquilidade para o jogo decisivo. 

CONFIRA OS HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL

  • FLAMENGO x SÃO PAULO
    Data:     14/09
    Horário: 21h45
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Onde assistir: TV Gazeta, Globo, Premiere e SporTV

  • CORINTHIANS x FLUMINENSE 
    Data:     15/09
    Horário: 20h
    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Onde assistir: Premiere e SporTV

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