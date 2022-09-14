Confira onde assistir aos jogos de Flamengo x São Paulo e Corinthians x Fluminense

Quarta (14) e quinta-feira terão noites decisivas para a Copa do Brasil. A competição, que é a maior em número de clubes em disputa e a que tem o maior valor em premiações em dinheiro no País, vai conhecer os grandes finalistas de 2022.
Nos duelos iniciais da semifinal, o Fluminense recebeu o Corinthians em um Maracanã incendiado e os clubes ficaram no empate de 2 a 2, deixando as maiores emoções para o duelo da Neo Química Arena.
Já o São Paulo encarou o Flamengo no Morumbi, e apesar de ter feito uma bela partida, foi envolvido pelos comandados de Dorival Jr., que aplicaram o placar de 3 a 1, e partem com maior tranquilidade para o jogo decisivo.
CONFIRA OS HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL
- FLAMENGO x SÃO PAULO
Data: 14/09
Horário: 21h45
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Onde assistir: TV Gazeta, Globo, Premiere e SporTV
- CORINTHIANS x FLUMINENSE
Data: 15/09
Horário: 20h
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Onde assistir: Premiere e SporTV