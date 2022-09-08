Choro de alegria de Richarlison é a prova viva que "não é só futebol"

Foram anos de luta, e você sempre esteve ao meu lado. Só preciso agradecer por não desistir de mim e do meu sonho. Hoje, ter você na aqui, tornou o momento ainda mais emocionante p mim. Seguimos juntos por sonhos ainda maiores que virão! Obrigado, pai! ?? pic.twitter.com/Oini3eyIAe

Em suas redes sociais, o atacante agradeceu ao apoio que recebeu do pai, Antonio Andrade, ao longo de sua trajetória no futebol e publicou fotos de momentos significativos para ele. Um gesto nobre que nos lembra bem o que nos diz uma das mais famosas frases do esporte mais amado do Brasil: "Não é só futebol".