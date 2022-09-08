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Choro de alegria de Richarlison é a prova viva que "não é só futebol"

Atacante capixaba se emocionou ao estrear na Liga dos Campeões, marcar dois gols e garantir a vitória do Tottenham sob os olhares do pai e dos irmãos

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 08:00

Públicado em 

08 set 2022 às 08:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Richarlison decidiu jogo na Liga dos Campeões e se emocionou ao abraçar o pai no final da partida
Richarlison decidiu jogo na Liga dos Campeões e se emocionou ao abraçar o pai no final da partida Crédito: Reuters/Folhapress e Uefa/Divulgação
O capixaba Richarlison viveu um dia inesquecível em sua carreira como jogador de futebol. Nesta quarta-feira (07), com a camisa 9 do Tottenham, ele fez seu primeiro jogo na Liga dos Campeões. Feito que já realizaria um de seus sonhos de infância. Mas em partida iluminada, o atacante marcou os dois gols da vitória sobre o Olympique de Marselha e ao fim protagonizou mais um lindo momento: chorou e se emocionou com seu pai e seus irmãos, que acompanharam o jogo no Tottenham Hotspur Stadium.
Um dia antes, na terça-feira (06), Richarlison em entrevista à redação do ge ES, Richarlison destacou o sonho que estava vivendo em jogar uma Champions League. Ao brilhar no jogo, foi impossível para o atacante não se lembrar de toda a sua luta e da família que esteve sempre ao seu lado. 
Em suas redes sociais, o atacante agradeceu ao apoio que recebeu do pai, Antonio Andrade, ao longo de sua trajetória no futebol e publicou fotos de momentos significativos para ele. Um gesto nobre que nos lembra bem o que nos diz uma das mais famosas frases do esporte mais amado do Brasil: "Não é só futebol".
O futebol se revela na periferia como uma oportunidade de transformar vidas e realizar sonhos. Filho ilustre de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, Richarlison se permitiu sonhar, lutou para alcançar o sonho e o resultado veio. Hoje, enquanto tantos outros jogadores estouram no futebol internacional e parecem se importar apenas com dinheiro e fama, Richarlison se mostra diferente. Não faltam exemplos em que ele mostra que não esquece suas raízes. Valoriza quem sempre esteve por perto, sabe de onde veio e para onde quer ir.  
Hoje no Tottenham, Richarlison já vestiu as camisas de Everton e Watford, na Inglaterra. Antes de se transferir para o exterior, no Brasil atuou no Fluminense e no América-MG, isso é claro, depois de ter sido revelado pelo Real Noroeste, equipe de Águia Branca. Homem de confiança do técnico Tite, o atacante será presença certa na Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo do Catar. Com a Seleção, Richarlison já fez gol em final de Copa América e conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio.
Richarlison e o pai Antonio Andrade
Richarlison e o pai Antonio Andrade Crédito: Acervo Pessoal

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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