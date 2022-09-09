Convocação da Seleção mostra dúvidas de Tite no ataque e na defesa

GOLEIROS
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Manchester City)
- Weverton (Palmeiras)
- Análise: Aqui há pouquíssima discussão. Esses são os três goleiros de Tite ao longo de todo o ciclo para a Copa do Mundo. E de fato são excelentes goleiros. Alisson será o titular, Ederson o reserva imediato e Weverton o terceiro goleiro. Há quem lembre de Cássio e Santos, que estão em grande fase no futebol brasileiro, mas perdem na corrida pela vaga para os três escolhidos de Tite.
ZAGUEIROS
- Thiago Silva (Chelsea)
- Marquinhos (PSG)
- Militão (Real Madrid)
- Bremer (Juventus)
- Ibañez (Roma)
- Análise: Aqui três vagas já estão definidas. Thiago Silva, Marquinhos e Militão vão à Copa, e nas possibilidades do Brasil são inquestionáveis. Bremer e Ibañez são nomes que ninguém esperava, e serão testados. Disputam essa quarta vaga no setor defensivo com Felipe (Atlético de Madrid) e Gabriel Magalhães (Arsenal). Seja quem for o escolhido tem um bom nível e será o último reserva.
Entretanto, pela dificuldade de Tite em definir o lateral-direito reserva, o treinador acenou que pode levar cinco jogadores para a defesa. Nesse caso, um zagueiro poderia ser improvisado na lateral. Casos de Militão e Ibañez. A acompanhar. Mas desde já aponto que não acho que Copa do Mundo seja lugar para improvisações.
LATERAIS
- Danilo (Juventus)
- Alex Sandro (Juventus)
- Alex Telles (Sevilla)
- Análise: Danilo será o titular da Seleção na lateral direita na Copa do Mundo. Já a reserva é um grande problema. Nessa convocação Tite vai testar Militão e Ibañez improvisados. Já outras opções de especialistas da posição são Daniel Alves (Pumas), que vive péssima fase, e Emerson Royal (Tottenham), este seria na minha concepção a melhor escolha. Bom jogador e disputa uma liga de alto nível na Europa. Seria a solução para uma possível improvisação e para uma trágica escolha por Daniel Alves, que não joga bem há muito tempo.
Já a lateral esquerda parece estar definida. Alex Sandro é o homem de confiança de Tite e está garantido na Copa. Entre as opções para a reserva, Guilherme Arana sofreu grave lesão e não atua mais esse ano. Renan Lodi (Nottingham Forest) cometeu falha grave na final da Copa América diante da Argentina e também se queimou com Tite ao ficar fora de uma convocação por não ter tomado a vacina contra a Covid-19. Dessa forma a vaga na Copa do Mundo cai no colo de Alex Telles. Nem ele e nem Alex Sandro são os jogadores dos meus sonhos, mas são os que temos em melhor nível. A convocação é justa.
MEIO-CAMPISTAS
- Casemiro (Manchester United)
- Fabinho (Liverpool)
- Fred (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Lucas Paquetá (West Ham)
- Éverton Ribeiro (Flamengo)
- Análise: Entre os seis nomes convocados para o meio-campo, Tite trouxe uma única mudança: saiu Phillipe Coutinho e entrou Éverton Ribeiro. Voltando a atuar bem, o meia do Flamengo terá mais uma chance de mostrar seu futebol. Já Coutinho pode perder espaço já que vem de apresentações não tão boas. Em entrevista coletiva, Tite deixou transparecer que há uma disputa de vaga entre os dois meias. Mas acredito que com o aumento da lista de 23 para 26 jogadores, os dois estarão no Catar. Com relação aos demais nomes não há discussão, convocações justas.
ATACANTES
- Neymar (PSG)
- Raphinha (Barcelona)
- Vinícius Jr. (Real Madrid)
- Richarlison (Tottenham)
- Antony (Manchester United)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Pedro (Flamengo)
- Matheus Cunha (Atlético de Madrid)
- Firmino (Liverpool)
- Análise: A lista de Tite tem 9 atacantes. É evidente que não vão todos. Pedro é a grande novidade. Está jogando muita bola e merece uma vaga na lista dos jogadores que vão ao Catar. Teoricamente briga por uma vaga com Matheus Cunha e Firmino. Porém, o atacante do Flamengo larga na frente. Cunha é reserva do Atlético de Madrid e é o que tem menos chances de ir à Copa. Firmino voltou a jogar bem nos últimos jogos, mas é um jogador de confiança de Tite.
Dentre os outros jogadores, Neymar, Raphinha, Vinícius Jr., Richarlison e Antony estão dentro. Rodrygo é um dos que ainda luta para garantir sua vaga. O atacante, que é reserva no Real Madrid, atua pelo lado direito do ataque, onde Tite usa Raphinha e Antony. Na esquerda o treinador utiliza Vinicius Junior e Gabriel Jesus, que não está nessa lista, mas que dificilmente ficará fora da Copa, pois está em grande fase no Arsenal e conta com a simpatia de Tite.
Dos 9 atacantes convocados para estes últimos dois amistosos, acredito que 7 serão convocados, e Gabriel Jesus completará a lista de 8 atacantes que vão à Copa do Mundo. Logo, aposto que Cunha e Rodrygo serão cortados na lista definitiva para o Mundial.