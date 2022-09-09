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De olho na Copa

Com Pedro e Éverton Ribeiro, Tite convoca Seleção Brasileira para amistosos

Capixaba Richarlison também está presente na lista do treinador para os jogos contra Gana e Tunísia, que acontecerão nos dias 23 e 27 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2022 às 11:33

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 11:33

Pedro marcou de cabeça e ampliou artilharia na Libertadores
Pedro, do Flamengo, já vivia a expectativa para a convocação Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Na manhã desta sexta-feira (9), o técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia. Os jogos acontecerão na França nos dias 23 e 27 de setembro em Le Havre e Paris, respectivamente.
Essa é a última convocação da Seleção antes da lista final para a Copa do Mundo do Catar. No Mundial, Tite também poderá selecionar até 26 jogadores, assim como fez nesta sexta-feira. Entre os atletas, dois terão suas primeiras oportunidades de servir a Seleção: os zagueiros Bremer e Ibañez, que atuam no futebol italiano.
Além dos zagueiros, nomes em destaque na lista são os craques do Flamengo: Pedro, em grande fase, e Éverton Ribeiro. O capixaba Richarlison também protagoniza a lista de Tite para auxiliar no ataque durante os amistosos. Confira a lista completa:
  • GOLEIROS

    Alison - Liverpool
    Ederson - Manchester City
    Weverton - Palmeiras

  • LATERAIS

    Alex Sandro - Juventus
    Alex Telles - Sevilla
    Danilo - Juventus

  • ZAGUEIROS

    Bremer - Juventus
    Éder Militão - Real Madrid
    Ibañez - Roma
    Marquinhos - Paris Saint Germain
    Thiago Silva - Chelsea

  • MEIAS

    Bruno Guimarães - Newscastle
    Casemiro - Manchester United
    Éverton Ribeiro - Flamengo
    Fabinho - Liverpool
    Fred - Manchester United 
    Lucas Paquetá - West Ham United

  • ATACANTES

    Antony - Manchester United
    Roberto Firmino - Liverpool
    Matheus Cunha - Atlético de Madrid
    Neymar Jr. - Paris Saint Germain
    Pedro - Flamengo
    Raphinha - Barcelona
    Richarlison - Tottenham 
    Rodrygo - Real Madrid
    Vinícius Jr. Real Madrid

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