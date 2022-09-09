Com Pedro e Éverton Ribeiro, Tite convoca Seleção Brasileira para amistosos

Na manhã desta sexta-feira (9), o técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia. Os jogos acontecerão na França nos dias 23 e 27 de setembro em Le Havre e Paris, respectivamente.

Essa é a última convocação da Seleção antes da lista final para a Copa do Mundo do Catar. No Mundial, Tite também poderá selecionar até 26 jogadores, assim como fez nesta sexta-feira. Entre os atletas, dois terão suas primeiras oportunidades de servir a Seleção: os zagueiros Bremer e Ibañez, que atuam no futebol italiano.