Com Pedro e Éverton Ribeiro, Tite convoca Seleção Brasileira para amistosos

Na manhã desta sexta-feira (9), o técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia. Os jogos acontecerão na França nos dias 23 e 27 de setembro em Le Havre e Paris, respectivamente.
Essa é a última convocação da Seleção antes da lista final para a Copa do Mundo do Catar. No Mundial, Tite também poderá selecionar até 26 jogadores, assim como fez nesta sexta-feira. Entre os atletas, dois terão suas primeiras oportunidades de servir a Seleção: os zagueiros Bremer e Ibañez, que atuam no futebol italiano.
Além dos zagueiros, nomes em destaque na lista são os craques do Flamengo: Pedro, em grande fase, e Éverton Ribeiro. O capixaba Richarlison também protagoniza a lista de Tite para auxiliar no ataque durante os amistosos. Confira a lista completa:
- GOLEIROS
Alison - Liverpool
Ederson - Manchester City
Weverton - Palmeiras
- LATERAIS
Alex Sandro - Juventus
Alex Telles - Sevilla
Danilo - Juventus
- ZAGUEIROS
Bremer - Juventus
Éder Militão - Real Madrid
Ibañez - Roma
Marquinhos - Paris Saint Germain
Thiago Silva - Chelsea
- MEIAS
Bruno Guimarães - Newscastle
Casemiro - Manchester United
Éverton Ribeiro - Flamengo
Fabinho - Liverpool
Fred - Manchester United
Lucas Paquetá - West Ham United
- ATACANTES
Antony - Manchester United
Roberto Firmino - Liverpool
Matheus Cunha - Atlético de Madrid
Neymar Jr. - Paris Saint Germain
Pedro - Flamengo
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham
Rodrygo - Real Madrid
Vinícius Jr. Real Madrid