Confira onde assistir aos jogos da 16ª rodada do Brasileirão 2023

Sábado (22)
- Flamengo x América-MG
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Fortaleza
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x São Paulo
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Bahia x Corinthians
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Grêmio x Atlético-MG
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (23)
- Santos x Botafogo
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- Bragantino x Internacional
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (SP) e Premiere
- Cruzeiro x Goiás
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (MG) e Premiere
- Vasco x Athletico-PR
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV
Segunda-feira (24)
- Coritiba x Fluminense
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 19h
Transmissão: Premiere