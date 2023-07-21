Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
Programação

Confira onde assistir aos jogos da 16ª rodada do Brasileirão 2023

Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração em mais uma rodada do Brasileirão 2023

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 15:54

Redação de A Gazeta

Tiquinho Soares, Veiga e Vitor Roque estão entre os principais nomes do Brasileirão 2023 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Sábado (22)

  • Flamengo x América-MG
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Fortaleza
    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x São Paulo
    Local: Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Bahia x Corinthians
    Local: Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Grêmio x Atlético-MG
    Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (23)

  • Santos x Botafogo
    Local:     Vila Belmiro, Santos
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • Bragantino x Internacional
    Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (SP) e Premiere

  • Cruzeiro x Goiás
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (MG) e Premiere

  • Vasco x Athletico-PR
    Local: São Januário, Rio de Janeiro
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

Segunda-feira (24)

  • Coritiba x Fluminense
    Local:     Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados