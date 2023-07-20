Confira onde assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina

Na Copa do Mundo Feminina de 2023, a Seleção Brasileira faz sua estreia diante do Panamá, às 8h (de Brasília) da segunda-feira (24). Na sequência, enfrenta a França, no sábado (29), às 7h, e por fim mede forças com a Jamaica, no dia 2 de agosto, às 7h. Confira datas, horários e como acompanhar as partidas da primeira fase!
Segunda-feira (24)
- Brasil x Panamá
Local: Hindmarsh Stadium, Adelaide - Austrália
Horário: 8h
Transmissão: TV Gazeta e FIFA+
Sábado (29)
- França x Brasil
Local: Suncorp Stadium, Brisbane - Austrália
Horário: 7h
Transmissão: TV Gazeta e FIFA+
Quarta-feira (2)
- Jamaica x Brasil
Local: Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne - Austrália
Horário: 7h
Transmissão: TV Gazeta e FIFA+