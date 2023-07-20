  • Futebol
  Confira onde assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina
Programação

Confira onde assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina

No Grupo F do Mundial realizado na Austrália e na Nova Zelândia, as meninas do Brasil estão cotadas como favoritas para a classificação. Confira datas, horários e como acompanhar as partidas da primeira fase

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 07:00

Redação de A Gazeta

Tamires é um dos principais nomes da atual safra do futebol feminino Crédito: Thais Magalhães / CBF
Na Copa do Mundo Feminina de 2023, a Seleção Brasileira faz sua estreia diante do Panamá, às 8h (de Brasília) da segunda-feira (24). Na sequência, enfrenta a França, no sábado (29), às 7h, e por fim mede forças com a Jamaica, no dia 2 de agosto, às 7h. Confira datas, horários e como acompanhar as partidas da primeira fase!

Segunda-feira (24)

  • Brasil x Panamá
    Local: Hindmarsh Stadium, Adelaide - Austrália
    Horário: 8h
    Transmissão: TV Gazeta e FIFA+

Sábado (29)

  • França x Brasil
    Local: Suncorp Stadium, Brisbane - Austrália
    Horário: 7h
    Transmissão: TV Gazeta e FIFA+

Quarta-feira (2)

  • Jamaica x Brasil
    Local: Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne - Austrália
    Horário: 7h
    Transmissão: TV Gazeta e FIFA+

