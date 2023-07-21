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Confira os detalhes

Conselho aprova venda de R$ 913 milhões e Atlético-MG é a nova SAF do futebol brasileiro

O alvinegro se junta a rivais tradicionais como Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Red Bull Bragantino e Vasco

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 12:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jul 2023 às 12:21
Sede do Atlético-MG, em Belo Horizonte
Sede do Atlético-MG, em Belo Horizonte Crédito: Laura Rezende
Com 1,8 bilhão de dívidas, o Atlético-MG é mais um clube da elite nacional a virar Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O alvinegro se junta a rivais tradicionais como Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Red Bull Bragantino e Vasco. A aprovação do modelo e da venda de 75%, por R$ 913 milhões, ao grupo dos 4Rs (Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador) foi concluída nesta quinta-feira (21) pelo Conselho Deliberativo do clube, já no primeiro dia de votação, ao atingir os 273 votos necessários.
O Centro de Treinamento e a Arena MRV serão transferidos para a SAF. Os quatro investidores, que participam da administração do clube, farão um aporte até outubro de R$ 600 milhões, além de amortizar 100% dos empréstimos de R$ 313 milhões realizados pela família Menin e Ricardo Guimarães.

O casarão da Pampulha, o prédio da sede administrativa em Lourdes, além dos clubes sociais na Vila Olímpica e Labareda, vão permanecer com a associação, que terá 25% da propriedade do estádio e da Cidade do Galo.
"Não queremos levar vantagem. Vamos é aumentar a responsabilidade a partir de agora. A coisa, feita com o profissionalismo que está sendo feita, o Atlético vai ser um time grande. Não tem nada fácil. Tudo é muito difícil. Mas vai ser um time grande. A gente tirando esses juros da dívida, comendo o Atlético pelo pé, 13,75 mais spread, come o Atlético pelos pés. Vamos ter um futebol bom. Não vai ser o maior do mundo ainda, porque tem o Real Madrid na Espanha, e tem o Flamengo aqui com o orçamento. Mas quem sabe a gente chega lá", disse em coletiva o empresário Rubens Menin.
A votação no Conselho irá prosseguir até que todos os membros possam participar, o que deve ocorrer até as 18 horas desta sexta-feira. O processo para concretização da SAF passará pela confecção e a aprovação de documentos até o mês que vem.

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