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Futebol Feminino

Resumo da Copa: Espanha atropela Costa Rica e Suíça derrota Filipinas

Em madrugada agitada, Copa do Mundo feminina teve goleada, sustos no placar e favoritas dando show em campo

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 10:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jul 2023 às 10:08
Espanha não teve dificuldades para superar a Costa Rica
Espanha não teve dificuldades para superar a Costa Rica Crédito: Divulgação / FIFA
O segundo dia de Copa do Mundo feminina contou com um show espanhol na cidade de Wellington, na Nova Zelândia, uma forte Suíça contra uma surpreendente Filipinas e o empate sem gols entre Nigéria e Canadá, ainda na noite de quinta-feira (20, pelo horário de Brasília.
O jogo entre canadenses e nigerianas, válido pelo Grupo B, ocorreu entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta. Em uma partida equilibrada, o grande confronto foi entre a atacante Christine Sinclair, maior artilheira de seleções da história do futebol, e a goleira Chiamaka Nnadozie.
Aos 4 minutos da segunda etapa, a canadense sofreu um pênalti e foi para a marca da cal. Caso marcasse, se tornaria a primeira jogadora a fazer gols em seis edições de Copa do Mundo. O dia, no entanto, era da goleira nigeriana, que salvou o pênalti e um chute no rebote. Eleita melhor jogadora da partida, Nnadozie trabalhou bastante, mas garantiu o 0 a 0 no placar. Com o resultado, o Grupo B é liderado pela Austrália, com três pontos

Suíça leva susto

Quem esperava um jogo de superioridade suíça desde o primeiro momento foi surpreendido quando, aos 15 minutos, as Filipinas abriram o placar com Katrina Guillou. O gol foi anulado pela bandeirinha, mas foi o suficiente para acender o alerta na Suíça
Após um começo empolgante, não demorou muito para a seleção filipina ser dominada pelo time favorito, no entanto. O primeiro gol válido da partida, contudo, só saiu no fim, aos 44 minutos. A atacante Ramona Bachmann converteu um pênalti assinalado pelo VAR e colocou a Suíça na frente.
Na segunda etapa, a superioridade europeia se manteve. Com dificuldades para atacar, as Filipinas não ameaçaram sequer a meta rival. Seraina Piubel anotou o segundo gol e garantiu a vitória por 2 a 0 e a liderança do Grupo A para o time suíço.

Espanha atropela Costa Rica

A Espanha não precisou contar com Alexias Putellas, melhor jogadora do mundo, para construir vencer a Costa Rica por 3 a 0, em partida válida pelo Grupo C. Lesionada desde 2022, a atacante do Barcelona viu do banco de reservas suas companheiras atropelarem as rivais e fazerem 3 a 0 logo no primeiro tempo.
Em um ritmo acelerado, as europeias criaram inúmeras chances de gol e chegaram até a desperdiçar um pênalti, mas foram para o intervalo com uma larga vantagem. Com o jogo controlado, o segundo tempo foi mais morno, mas ainda de domínio espanhol.
Aos 32 minutos da etapa final, os gritos eufóricos da torcida indicavam: Alexias Putellas estava de volta. A espanhola demonstrou toda sua classe nos poucos minutos em que esteve em campo e mostrou que, caso atue em alto nível, a Espanha deve ir longe nessa Copa. Com o resultado, a equipe europeia assumiu a primeira colocação do seu grupo.

Confira os próximos jogos da Copa do Mundo:

  • Sexta-feira (21/07)

    22h - Estados Unidos x Vietnã

  • Sábado (22/07)

    4h - Zâmbia x Japão

    6h30 - Inglaterra x Haiti

    9h - Dinamarca x China

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