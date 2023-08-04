Cartola: dicas para você mitar na 18ª rodada do Brasileirão

18ª rodada do Brasileirão já vem chegando com partidas importantes na rodada do fim de semana. Como tradição não é moda, A Gazeta já preparou algumas dicas para que você, cartoleiro, fique por dentro das melhores opções do mercado para garantir a mitada no fantasy game. Confira os detalhes no vídeo acima e como ficou o time de A Gazeta para essa rodada na lista abaixo!
Escalação de A Gazeta - 18ª rodada do Brasileirão
- GOLEIRO
Matheus Cunha (Flamengo) - C$ 6.94
- ZAGUEIROS
Victor Cuesta (Botafogo) - C$ 10.68
Gabriel Xavier (Bahia) - C$ 4.98
- LATERAIS
Andrés Hurtado (Bragantino) - C$ 6.06
Caio Paulista (São Paulo) - C$ 10.08
- MEIO-CAMPISTAS
Martinelli (Fluminense) - C$ 4.84
Gerson (Flamengo) - C$ 11.27
Arias (Fluminense) - C$ 10.95
- ATACANTES
Vitor Roque (Athletico-PR) - C$ 12.52
Thiago Galhardo (Fortaleza) - C$ 6.58
Bruno Henrique (Flamengo) - C$ 5.89
- TÉCNICO
Fernando Diniz (Fluminense) - C$ 14.45