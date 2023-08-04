Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Cartola: dicas para você mitar na 18ª rodada do Brasileirão
Confira o vídeo

Cartola: dicas para você mitar na 18ª rodada do Brasileirão

Com opções para quem quer gastar ou economizar, o time de A Gazeta chega com tudo para garantir mais uma rodada de boas pontuações
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

04 ago 2023 às 20:56

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 20:56

18ª rodada do Brasileirão já vem chegando com partidas importantes na rodada do fim de semana. Como tradição não é moda, A Gazeta já preparou algumas dicas para que você, cartoleiro, fique por dentro das melhores opções do mercado para garantir a mitada no fantasy game. Confira os detalhes no vídeo acima e como ficou o time de A Gazeta para essa rodada na lista abaixo!

Escalação de A Gazeta - 18ª rodada do Brasileirão

Escalação de A Gazeta para a 18ª rodada do Brasileirão
Escalação de A Gazeta para a 18ª rodada do Brasileirão Crédito: Reprodução / Cartola
  • GOLEIRO
    Matheus Cunha (Flamengo) - C$ 6.94

  • ZAGUEIROS
    Victor Cuesta (Botafogo) - C$ 10.68
    Gabriel Xavier (Bahia) - C$ 4.98

  • LATERAIS
    Andrés Hurtado (Bragantino) - C$ 6.06
    Caio Paulista (São Paulo) - C$ 10.08

  • MEIO-CAMPISTAS
    Martinelli (Fluminense) - C$ 4.84
    Gerson (Flamengo) - C$ 11.27
    Arias (Fluminense) - C$ 10.95

  • ATACANTES
    Vitor Roque (Athletico-PR) - C$ 12.52
    Thiago Galhardo (Fortaleza) - C$ 6.58
    Bruno Henrique (Flamengo) - C$ 5.89

  • TÉCNICO
    Fernando Diniz (Fluminense) - C$ 14.45

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Vasco anuncia a contratação do atacante Pablo Vegetti

Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 18ª rodada

Napoli abre negociação por Natan, zagueiro capixaba do Bragantino

Sampaoli afirma que não vai expor Pedro e se diz triste pela situação: 'Doeu muito'

Felipão se irrita e ironiza pergunta sobre desempenho do Atlético-MG: 'O técnico é ruim'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro Cartola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados