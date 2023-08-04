Cartola: dicas para você mitar na 18ª rodada do Brasileirão

18ª rodada do Brasileirão já vem chegando com partidas importantes na rodada do fim de semana. Como tradição não é moda, A Gazeta já preparou algumas dicas para que você, cartoleiro, fique por dentro das melhores opções do mercado para garantir a mitada no fantasy game. Confira os detalhes no vídeo acima e como ficou o time de A Gazeta para essa rodada na lista abaixo!