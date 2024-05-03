Cartola: confira dicas para a escalação da 5ª rodada do Brasileirão

O Dicas do Cartola chegou para te salvar. Antes do fechamento do mercado, daremos dicas sobre quem escalar em cada posição, além de mostrar a equipe que iremos mandar para campo. Confira as dicas no vídeo acima!
Publicado em 03 de Maio de 2024 às 15:59
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