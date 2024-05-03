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Dicas do Cartola

Cartola: confira dicas para a escalação da 5ª rodada do Brasileirão

Programa mais amado do cartoleiro capixaba está com tudo em 2024 para te dar dicas sobre quem escalar para mitar na rodada

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 15:59

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

03 mai 2024 às 15:59

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