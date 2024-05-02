Autógrafo que virou tatuagem e diversão em família na torcida do Fluminense no ES

Com mando de campo do Sampaio Corrêa, a partida realizada no Kleber Andrade rendeu um pouco menos de R$ 1.5 milhão para o clube maranhense, porém a emoção tomou conta dos 10.465 torcedores que estiveram no Klebão para impulsionar o Tricolor das Laranjeiras.
Pela primeira vez Sampaio Corrêa e Fluminense se enfrentaram no Espírito Santo. O duelo acabou com o placar de 2 a 0 para o Flu, com gols de Terans e Árias. No lado dos torcedores, histórias. A empresária Samena Shamma tatuou um autógrafo do ex-jogador e atual dirigente do Fluminense, Fred. Já o militar Emerson de Almeida, levou o neto pela primeira fez ao estádio para ver o tricolor.
Emerson destacou, exatamente, o simbolismo de levar o membro mais novo da família para vivenciar o amor por um clube. “Viemos eu, ele e o pai dele. Aproveitamos por ser praticamente o jogo de uma torcida só. A emoção é sensacional. E a minha expectativa é a melhor possível. Boto fé no time do Fernando Diniz, apesar de ter alguns problemas, mas o time é bom, dá para chegar. O jogo vai ser muito bom. Minha expectativa é por um placar de 2x0”. E o avô de Erick acertou o placar.
Samena Chamma, empresária, capixaba de Maruípe é uma das mais aficionadas pelo Flu. Vem de uma família onde o pai é tricolor, a mãe flamenguista e ela estava decidida em contrapor esta configuração e virar… vascaína! Até que, há cinco anos, se deixou ser seduzida pelo Fluminense. "Virei tricolor por causa do Fred", disse. Ela também relatou que quando o clube chegou ao Espírito Santo ela foi a hotel para receber os atletas. Ou, mais especialmente, Fred. "Quando o Fred chegou e eu o vi, pedi para ele autografar a minha perna e que eu iria tatuar. Acho que ele não levou muita fé. Fui diretamente do hotel para o tatuador".
Shamma diz que hoje a sua relação com o Flu é quase de devoção. "Acompanho tudo. Vou paro Rio, aos estádios todos”. Ela considera como o momento mais emocionante da sua história com o Fluminense a final da Recopa, vencida pelos cariocas contra a LDU, de Quito.
Para o jogo com o Sampaio Corrêa ela acreditava num placar um pouco mais elástico, de 3 a 0, porém o time carioca venceu por dois gols, contra nenhum da Bolívia querida. Samena tem grande expectativa para com o Flu, mas ainda assim, é comedida. “O time não está 100%, mas a gente sempre acredita. Quero que Deus permita de que o Flu levante mais taças".
Na manhã desta quinta (02), ela conseguiu encontrar com o atleta, que praticava futevôlei em Vila Velha. Perguntada sobre o que significa o Flu em sua vida, Samena resumiu em uma palavra. "Para mim o Flu significa tudo".