Autógrafo que virou tatuagem e diversão em família na torcida do Fluminense no ES

Fluminense vence o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

Com mando de campo do Sampaio Corrêa, a partida realizada no Kleber Andrade rendeu um pouco menos de R$ 1.5 milhão para o clube maranhense, porém a emoção tomou conta dos 10.465 torcedores que estiveram no Klebão para impulsionar o Tricolor das Laranjeiras.

Emerson destacou, exatamente, o simbolismo de levar o membro mais novo da família para vivenciar o amor por um clube. “Viemos eu, ele e o pai dele. Aproveitamos por ser praticamente o jogo de uma torcida só. A emoção é sensacional. E a minha expectativa é a melhor possível. Boto fé no time do Fernando Diniz, apesar de ter alguns problemas, mas o time é bom, dá para chegar. O jogo vai ser muito bom. Minha expectativa é por um placar de 2x0”. E o avô de Erick acertou o placar.

Emerson de Almeida levou o neto, Erick, pela primeira vez ao estádio Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta

Samena Chamma, empresária, capixaba de Maruípe é uma das mais aficionadas pelo Flu. Vem de uma família onde o pai é tricolor, a mãe flamenguista e ela estava decidida em contrapor esta configuração e virar… vascaína! Até que, há cinco anos, se deixou ser seduzida pelo Fluminense. "Virei tricolor por causa do Fred", disse. Ela também relatou que quando o clube chegou ao Espírito Santo ela foi a hotel para receber os atletas. Ou, mais especialmente, Fred. "Quando o Fred chegou e eu o vi, pedi para ele autografar a minha perna e que eu iria tatuar. Acho que ele não levou muita fé. Fui diretamente do hotel para o tatuador".

Samena Shamma. Empresária virou tricoloar por causa de seu fascínio pelo jorgador Fred Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta

Shamma diz que hoje a sua relação com o Flu é quase de devoção. "Acompanho tudo. Vou paro Rio, aos estádios todos”. Ela considera como o momento mais emocionante da sua história com o Fluminense a final da Recopa, vencida pelos cariocas contra a LDU, de Quito.

Para o jogo com o Sampaio Corrêa ela acreditava num placar um pouco mais elástico, de 3 a 0, porém o time carioca venceu por dois gols, contra nenhum da Bolívia querida. Samena tem grande expectativa para com o Flu, mas ainda assim, é comedida. “O time não está 100%, mas a gente sempre acredita. Quero que Deus permita de que o Flu levante mais taças".