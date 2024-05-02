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Amor ao tricolor

Autógrafo que virou tatuagem e diversão em família na torcida do Fluminense no ES

Histórias das mais diversas puderam ser vistas entre os quase 11 mil tricolores que passaram pelo Kleber Andrade. Desde uma fã que decidiu tatuar um autógrafo do ídolo Fred a um avô que estava levando o neto pela primeira vez ao estádio

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 14:25

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

02 mai 2024 às 14:25
Fluminense vence o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Kleber Andrade
Fluminense vence o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta
Com mando de campo do Sampaio Corrêa, a partida realizada no Kleber Andrade rendeu um pouco menos de R$ 1.5 milhão para o clube maranhense, porém a emoção tomou conta dos  10.465 torcedores que estiveram no Klebão para impulsionar o Tricolor das Laranjeiras. 
Pela primeira vez Sampaio Corrêa e Fluminense se enfrentaram no Espírito Santo. O duelo acabou com o placar de 2 a 0 para o Flu, com gols de Terans e Árias. No lado dos torcedores, histórias. A empresária Samena Shamma tatuou um autógrafo do ex-jogador e atual dirigente do Fluminense, Fred. Já o militar Emerson de Almeida, levou o neto pela primeira fez ao estádio para ver o tricolor. 
Emerson destacou, exatamente, o simbolismo de levar o membro mais novo da família para vivenciar o amor por um clube. “Viemos eu, ele e o pai dele. Aproveitamos por ser praticamente o jogo de uma torcida só. A emoção é sensacional. E a minha expectativa é a melhor possível. Boto fé no time do Fernando Diniz, apesar de ter alguns problemas, mas o time é bom, dá para chegar. O jogo vai ser muito bom. Minha expectativa é por um placar de 2x0”. E o avô de Erick acertou o placar.
Emerson de Almeida levou o neto, Erick, pela primeira vez ao estádio
Emerson de Almeida levou o neto, Erick, pela primeira vez ao estádio Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta
Samena Chamma, empresária, capixaba de Maruípe é uma das mais aficionadas pelo Flu. Vem de uma família onde o pai é tricolor, a mãe flamenguista e ela estava decidida em contrapor esta configuração e virar… vascaína! Até que, há cinco anos, se deixou ser seduzida pelo Fluminense. "Virei tricolor por causa do Fred", disse. Ela também relatou que quando o clube chegou ao Espírito Santo ela foi a hotel para receber os atletas. Ou, mais especialmente, Fred. "Quando o Fred chegou e eu o vi, pedi para ele autografar a minha perna e que eu iria tatuar. Acho que ele não levou muita fé. Fui diretamente do hotel para o tatuador".
Samena Shamma. Empresária virou tricoloar por causa de seu fascínio pelo jorgador FRed
Samena Shamma. Empresária virou tricoloar por causa de seu fascínio pelo jorgador Fred Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta
Shamma diz que hoje a sua relação com o Flu é quase de devoção. "Acompanho tudo. Vou paro Rio, aos estádios todos”. Ela considera como o momento mais emocionante da sua história com o Fluminense a final da Recopa, vencida pelos cariocas contra a LDU, de Quito.
Para o jogo com o Sampaio Corrêa ela acreditava num placar um pouco mais elástico, de 3 a 0, porém o time carioca venceu por dois gols, contra nenhum da Bolívia querida. Samena tem grande expectativa para com o Flu, mas ainda assim, é comedida. “O time não está 100%, mas a gente sempre acredita. Quero que Deus permita de que o Flu levante mais taças".
Na manhã desta quinta (02), ela conseguiu encontrar com o atleta, que praticava futevôlei em Vila Velha. Perguntada sobre o que significa o Flu em sua vida, Samena resumiu em uma palavra. "Para mim o Flu significa tudo".

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