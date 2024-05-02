Capixabas vascaínos bombam nas redes sociais com conteúdos sobre o clube

Braythinner Bongiovani e Roberto Júnior, vascaínos capixabas Crédito: Arquivo Pessoal

Por Tiago Taam, do ge.globo/es

Proporcionalmente, o Espírito Santo é um dos Estados com o maior número de torcedores do Vasco. E, neste 1º de maio, quando comemorado o Dia do Trabalho, vamos conhecer as histórias de dois capixabas que atuam nas redes sociais divulgando, noticiando e opinando sobre o dia a dia do Gigante da Colina.

Braythinner Bongiovani e Roberto Júnior são os administradores do perfil Montagens Vasco e do canal Machão da Gama, respectivamente, que totalizam 302 mil seguidores. Nascido em Ibatiba, na região Sul do Estado, Juninho fez faculdade do jornalismo e trabalhou no comércio, antes de atuar nas redes sociais com conteúdos do Vasco.

"Antes de tudo, eu trabalhei um tempo com o meu padrasto, que tem um comércio até hoje. Depois de começar a faculdade de jornalismo, comecei juntamente com um amigo a buscar formas de trabalhar na área da comunicação. Foi assim que iniciamos um projeto de assessoria do Angra dos Reis, clube que não tinha esse serviço e deu muito certo. Depois disso, segui como estagiário na prefeitura da cidade e fui 'rodando' por alguns jornais do interior do Rio de Janeiro", conta Juninho ao ge.globo

Juninho, dono do canal Machão da Gama e repórter da Cazé TV, no Campeonato Carioca Crédito: Arquivo Pessoal

Ainda conhecido por muitos como “Junim Pimps”, devido à homenagem feita ao ex-jogador vascaíno Rodrigo Pimpão, o dono do Machão da Gama faz sucesso pelos vlogs e informações diárias postadas no canal do YouTube. Hoje, conhecido personagem nos jogos do Vasco, diz que não iniciou o canal para ser famoso, mas por passatempo e focado em criar novas experiências com o clube do coração.

"É muito raro a gente começar alguma coisa na Internet já pensando no compromisso, então no início era apenas um 'hobby'. Por um momento, eu até pensei em usar isso como um portfólio, mas de início era uma forma de me divertir e deixar as coisas registradas na internet. Depois, quando eu percebi que podia ser um caminho e vi todo o crescimento, eu falei “Opa, vou dar uma atenção maior aqui porque talvez seja uma chance”. Daí, comecei a realmente dar uma atenção necessária, de criar conteúdo todos os dias, pensar em estratégias e foi assim que as coisas foram virando", concluiu.

Em 2021, Juninho recebeu uma honraria da prefeitura de Ibatiba, cidade natal do sul capixaba, por “relevantes serviços prestados ao município”.

Montagens, 'capixabismo' e Vasco

Diferentemente de Juninho, Bray trabalha com edição de artes há mais de uma década. Juntando os dois amores, o dono da Montagens Vasco criou a página após muitos pedidos de amigos e conhecidos, que já sabiam do talento que possuía. Com a proposta de um clima leve e descontraído, o perfil, com humor ácido por muitas vezes, ainda não monetiza, mas leva visibilidade ao dono e aos seus contribuintes. Segundo ele, essa é a chave para a conexão da página com os 87 mil seguidores.

"Trabalho com edição de artes há quase 10 anos e sou apaixonado pelo Vasco desde que me entendo por gente. O Vasco consegue mudar o humor do meu dia, se ganha vai tudo bem, se perde, vai tudo ruim. Sempre participei de vários grupos sobre o clube e, em 2008, criava algumas artes de humor para criticar a fase do clube, que não era boa. Eu não ganho dinheiro com o Montagens Vasco, hoje sou Social Media, mas a página chama atenção de empresas que gostam do meu conteúdo e às vezes me procuram para trabalhar. Indiretamente, o Montagens, sim, me traz uma renda, apesar de diretamente não ser assim", relatou o dono do perfil ao ge.globo.

Bray, torcedor e dono de página Montagens Vasco Crédito: Acervo Pessoal

Assim como Bray, a Montagens Vasco é capixaba de origem e criação. A prova disso está em referências diárias que moradores da Grande Vitória passam, só que através das edições da página, qualquer referência ao Espírito Santo, também é sinônimo de uma diretriz vascaína.

São muitos exemplos, como a utilização do Transcol, sistema de ônibus da região metropolitana de Vitória e a abertura do aquaviário, que não deixou nem mesmo o repórter João Brito, da TV Gazeta, fugir do meme. Neste dia, a segunda-feira iniciava sob novidades no transporte da região, além da felicidade cruzmaltina, que há pouco havia marcado os vascaínos capixabas no Kleber Andrade, na vitória de 2 a 1, sobre o Volta Redonda (veja abaixo).

Muito além dos memes, risadas e colegas novos que a página proporciona, Bray conseguiu, através do Vasco, novas experiências de vida. O Montagens Vasco já realizou parcerias com o clube, além de proporcionar ao criador de conteúdo a melhor de suas memórias: contato e homenagem de Dinamite ao pai, no aniversário de 80 anos. Além da carinhosa parabenização, o eterno Roberto enviou ao 'Seu' Orlandino uma camisa cruzmaltina autografada pelo maior ídolo da história do Gigante da Colina.