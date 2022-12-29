  • Capixaba Paulo André, o P.A., homenageia Pelé após gol em Jogo de Zico
Jogo dos Artistas

Agência FolhaPress

29 dez 2022 às 09:17

O velocista e ex-BBB, Paulo André, o P.A., mostrou uma mensagem de apoio a Pelé, nesta quarta-feira (28), ao comemorar um gol na preliminar do Jogo das Estrelas, organizado por Zico no Maracanã. Paulo André, que é flamenguista, participou da partida disputada entre artistas da TV e da música.
Velocista fez homenagem para Pelé durante comemoração de gol no Maracanã Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Após balançar a rede, P.A. mostrou uma camisa com duas mensagens. Na frente, desejou feliz aniversário à mãe. Nas costas, havia a hashtag "ForçaPelé". Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há algumas semanas, em tratamento de um câncer no cólon.
O Jogo das Estrelas é uma tradicional pelada beneficente que acontece todo fim de ano. O evento volta ao Maracanã após ter sido realizado no estádio Luso-Brasileiro, da Portuguesa (RJ), em 2021, devido à reforma no gramado do "Maior do Mundo".

